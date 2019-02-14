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Найден способ вывести из строя iPhone при помощи голоса 

ТК «Звезда» + ещё 1 33 минуты назад
В Apple пока не прокомментировали информацию об этой ошибке в системе.
Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались уязвимыми перед пятикратным повторением слова «дефис» при голосовом наборе. Об этом на своей странице в Twitter рассказал человек с никнеймом JosieNatorie.
По его словам, этот баг приводит к перезагрузке рабочего стола устройства.
Для достижения такого эффекта нужно открыть клавиатуру в любом из приложений гаджета, выбрать голосовой ввод и пять раз произнести слово «дефис». Далее экран устройства чернеет на несколько секунд и на нем появляется символ перезагрузки, а после появляется экран блокировки.
Стоит отметить, что в корпорации Apple пока не прокомментировали информацию о данной ошибке в системе.
Ранее сообщалось, что Apple отключила пользователям возможность совершать групповые звонки по Facetime в связи с опасным багом, который не удалось устранить с помощью обновления.
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Гаджеты , Видео , Apple
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