В продаже появились VR-очки Oculus Go с набором взрослого контента

В прошлом году Facebook выпустила гарнитуру Oculus Go. А теперь компания Badoink, которая занимается изданием взрослого контента с рейтингом «18+» планирует начать продажи этого VR-шлема с предварительно загруженным набором «клубнички».

Гарнитуры Oculus Go по умолчанию оцениваются в 200 долларов (13,2 тысячи рублей), а взрослая версия стоит 300 долларов (почти 20 тысяч). В комплекте идут десятки роликов из франшиз BadoinkVR, BabeVR, VRCosplayX и 18VR. При этом доступ к видео предлагается с предустановленным приложением, которое можно защитить с помощью личного PIN-кода, а в Badoink обещают часто обновлять контент. Также обещано появление платной подписки, хотя и неясно, когда именно это произойдёт.

Таким образом в Badoink хотят обойти ограничение магазина приложений Oculus Go, в котором по правилам Facebook нельзя размещать взрослый контент. Гарнитура Oculus Go поставляется со встроенным веб-браузером, который можно использовать для доступа ко всем веб-сайтам, что, по сути, делает VR-шлем довольно универсальным решением.

Напомним, что ранее компания Nutaku выпустила консоль для взрослых в виде женской груди.