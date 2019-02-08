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В продаже появились VR-очки Oculus Go с набором взрослого контента 

Игромания.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
В прошлом году Facebook выпустила гарнитуру Oculus Go. А теперь компания Badoink, которая занимается изданием взрослого контента с рейтингом «18+» планирует начать продажи этого VR-шлема с предварительно загруженным набором «клубнички».
Гарнитуры Oculus Go по умолчанию оцениваются в 200 долларов (13,2 тысячи рублей), а взрослая версия стоит 300 долларов (почти 20 тысяч). В комплекте идут десятки роликов из франшиз BadoinkVR, BabeVR, VRCosplayX и 18VR. При этом доступ к видео предлагается с предустановленным приложением, которое можно защитить с помощью личного PIN-кода, а в Badoink обещают часто обновлять контент. Также обещано появление платной подписки, хотя и неясно, когда именно это произойдёт.
Таким образом в Badoink хотят обойти ограничение магазина приложений Oculus Go, в котором по правилам Facebook нельзя размещать взрослый контент. Гарнитура Oculus Go поставляется со встроенным веб-браузером, который можно использовать для доступа ко всем веб-сайтам, что, по сути, делает VR-шлем довольно универсальным решением.
Напомним, что ранее компания Nutaku выпустила консоль для взрослых в виде женской груди.
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Гаджеты , Наука и техника
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