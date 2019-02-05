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В России создали первый нейросетевой процессор по управлению беспилотниками 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Анна Чернова
Первый отечественный нейросетевой процессор NCore создан в России, который поможет автоматически решать задачи по распознаванию изображений и человеческой речи, а также управлению беспилотными автомобилями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
"В рамках проекта ФПИ продемонстрирована работа первого российского специализированного нейросетевого процессора для энергоэффективного выполнения алгоритмов машинного обучения, основанных на математическом аппарате глубоких нейронных сетей", — говорится в сообщении.
Как уточнили в фонде, алгоритмы машинного обучения, основанные на математическом аппарате глубоких нейронных сетей, сегодня широко используются для автоматического решения интеллектуальных задач в области распознавания изображений и человеческой речи, а также управления беспилотными автомобилями.
"Весной 2019 года запланировано проведение апробации разработанного нейросетевого процессора NCore при участии потенциальных потребителей. По результатам тестов планируется изготовить улучшенную версию процессора", — добавили в ФПИ.
Также отмечается, что процессор NCore разработан Московским физико-технического институтом, технология в настоящий момент уже проходит квалификацию на предприятии "Микрон" в Зеленограде.
"Масштабирование разработанной архитектуры при разработке отечественных нейросетевых процессоров с "тонкими" проектными нормами позволит обеспечить научно-технический паритет в области разработки специализированных тензорных процессоров для алгоритмов машинного обучения", — рассказал руководитель проектной группы ФПИ Алексей Заблоцкий.
ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.
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Гаджеты , Фонд перспективных исследований , НИИМЭ и Микрон , РИА Новости
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