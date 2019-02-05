В России создали первый нейросетевой процессор по управлению беспилотниками

"В рамках проекта ФПИ продемонстрирована работа первого российского специализированного нейросетевого процессора для энергоэффективного выполнения алгоритмов машинного обучения, основанных на математическом аппарате глубоких нейронных сетей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, алгоритмы машинного обучения, основанные на математическом аппарате глубоких нейронных сетей, сегодня широко используются для автоматического решения интеллектуальных задач в области распознавания изображений и человеческой речи, а также управления беспилотными автомобилями.

"Весной 2019 года запланировано проведение апробации разработанного нейросетевого процессора NCore при участии потенциальных потребителей. По результатам тестов планируется изготовить улучшенную версию процессора", — добавили в ФПИ.

Также отмечается, что процессор NCore разработан Московским физико-технического институтом, технология в настоящий момент уже проходит квалификацию на предприятии "Микрон" в Зеленограде.

"Масштабирование разработанной архитектуры при разработке отечественных нейросетевых процессоров с "тонкими" проектными нормами позволит обеспечить научно-технический паритет в области разработки специализированных тензорных процессоров для алгоритмов машинного обучения", — рассказал руководитель проектной группы ФПИ Алексей Заблоцкий.

ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.