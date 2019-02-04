Рассекречены дизайн и характеристики iPhone SE 2

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏) и блог TechGarage поделились интересными рендерами смартфона iPhone SE 2, пока не представленного Apple официально.

В сети слухи о наследника последнего компактного смартфона Apple ходят уже давно. Летом также появилось сообщение о том, что Apple могла отказаться от идеи выпуска iPhone SE 2. Тем не менее в минувшие выходные теме добавили огоньку свежими рендерами с разу двумя версиями технических характеристик.

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На рендерах показан iPhone SE 2 с некоторыми чертами iPhone X — с вырезом-бровью, безрамочным дизайном и стеклянной задней панелью. По данным TechGarage, смартфон отличается намного большим дисплеем — диагональю 4,7 дюйма, вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID будет использоваться распознавание лиц Face ID. Смартфон сохранит доступность и не сможет похвастаться True Tone дисплеем или функцией определения силы нажатия 3D Touch.

По другой версии, экран увеличится только до 4,2 дюймов. Смартфон оснащается процессором Apple A11, 3 ГБ оперативной памяти и однинарной тыльной камерой.