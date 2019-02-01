Sony Xperia XZ4 получит сверхмощный аккумулятор

Компания Sony покажет смартфон Xperia XZ4 25 февраля на выставке MWC. О дизайне устройства мы узнали еще в прошлом голу, а теперь можно ознакомиться и с полным списком характеристик. Новые сведения выложил ресурс Xperia Blog, специализированный на смартфонах Sony. И хотя это «неофициальная» утечка, она выглядит правдоподобно.

Как и ожидалось, Xperia XZ4 получит вытянутый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3360×1440, или Quad HD+. Он будет выполнен по технологии OLED — видимо, эра IPS-экранов в флагманах Sony закончилась на Xperia XZ2.

К другим характеристикам относятся чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища с поддержкой карт памяти micro-SD. Также появилась информация о физических размерах и весе — 162 x 72 x 8,2 мм и 191 грамм.

Помимо этого, новинка получит внушительный аккумулятор емкостью 4400 мАч. Для сравнения, в Huawei Mate 20 стоит батарея на 4000 мАч, такую же емкость получит Samsung Galaxy S10+. Так что у смартфона Sony будет явное преимущество по времени автономной работы, если конечно, компания не напортачит с оптимизацией прошивки.

Также по рендерам очевидно, что устройство получит три камеры на задней крышке. Недавно появились слухи, что разрешение одной из них составит 52 Мп, а оставшиеся две представляют собой телекамеру для зума и ToF-сенсор для захвата глубины — что-то похожее компания Apple может реализовать в будущих iPhone. Впрочем, стоит относиться к таким сведениям со скепсисом.

О том, что из этого окажется правдой, узнаем 25 февраля в ходе выставки MWC, где Sony наконец покажет Xperia XZ4 во всех подробностях.