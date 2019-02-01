Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBook 

Игромания.ру + ещё 2 5 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания Apple известна своими экстравагантными и странными решениями. Как известно, в последних MacBook главной проблемой являются клавиатуры-бабочки. Они известны залипанием кнопок и быстрым выходом из строя, а также нетерпимостью к любому мусору. И вот в Купертино запатентовали принципиально новую технологию клавиатуры.
Сообщается, что она будет выполнена из стекла, а вместо аппаратных кнопок используют сенсоры. При этом «кнопки» будут подвижными, что обеспечит обратную связь и решит главную проблему виртуальных клавиатур — отсутствие тактильного отклика. Это будет чем-то похоже на «тканевые» или «резиновые» клавиатуры, которые нередко выпускают для планшетов.
При этом стеклянная панель за пределами блока клавиш может быть сенсорной и выступать в качестве тачпада или тачбара. При этом неясно, как будут нанесены символы на кнопки. Вряд ли это будет простая гравировка, возможно, каждая кнопка получит отдельный мини-экран.
Разумеется, это пока лишь патент, потому не факт, что такая технология вообще выйдет на рынок. Однако это означает, что в компании рассматривают различные, в том числе весьма экзотические проекты.
Игромания.ру: последние новости
Складной смартфон Samsung Galaxy F показали в фирменном рекламном ролике Bloomberg: Apple может выпустить iPhone с 3D-камерой Тим Кук пообещал снизить цены на iPhone
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Apple , Купертино
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение