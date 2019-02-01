Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для MacBook

Компания Apple известна своими экстравагантными и странными решениями. Как известно, в последних MacBook главной проблемой являются клавиатуры-бабочки. Они известны залипанием кнопок и быстрым выходом из строя, а также нетерпимостью к любому мусору. И вот в Купертино запатентовали принципиально новую технологию клавиатуры.

Сообщается, что она будет выполнена из стекла, а вместо аппаратных кнопок используют сенсоры. При этом «кнопки» будут подвижными, что обеспечит обратную связь и решит главную проблему виртуальных клавиатур — отсутствие тактильного отклика. Это будет чем-то похоже на «тканевые» или «резиновые» клавиатуры, которые нередко выпускают для планшетов.

При этом стеклянная панель за пределами блока клавиш может быть сенсорной и выступать в качестве тачпада или тачбара. При этом неясно, как будут нанесены символы на кнопки. Вряд ли это будет простая гравировка, возможно, каждая кнопка получит отдельный мини-экран.

Разумеется, это пока лишь патент, потому не факт, что такая технология вообще выйдет на рынок. Однако это означает, что в компании рассматривают различные, в том числе весьма экзотические проекты.