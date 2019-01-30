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Apple готова удешевить iPhone за пределами США 

Вести.Ru + ещё 30 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Apple пересмотрит ценовую политику на "айфоны", продающиеся за пределами США. Как сообщил в интервью Reuters генеральный директор компании Тим Кук, стоимость устройств будет снижена в странах, где местные валюты ослабли по отношению к американскому доллару.
По словам Кука, в январе Apple изучила макроэкономическую ситуацию "на некоторых таких рынках" и решила приблизить цены к уровню, какому они были год назад, чтобы простимулировать продажи. О каких регионах идет речь, он не уточнил.
Вероятность, что "айфоны" подешевеют в России, очень высока. В последний раз Apple повышала цены на свою продукцию 1 января этого года, в связи с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. В среднем "яблочная" техника подорожала на 2–3 тысячи рублей. До этого российские цены повышались осенью 2018-го, после анонса новых моделей iPhone.
На этой неделе Apple обнародовала финансовый отчет за I-й квартал года, согласно которому выручка от продаж смартфонов — главной составляющей бизнеса компании — упала на 15%, до 52 миллиардов долларов. Особенно сильное падение — на 27% — зарегистрировано в Китае, также плохие результаты показали многие развивающиеся рынки, где местные валюты в прошлом году заметно просели относительно доллара.
На конференц-звонке Кук привел в пример Турцию, где лира за прошедший год подешевела на 33% к доллару. В результате выручка в этой стране за I-й квартал, сказал он, сократилась почти на $700 миллионов.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , США
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