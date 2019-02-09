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Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения 

News.ru + ещё 48 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Об этом сообщила компания Statista.
Топ антирейтинга возглавил бюджетный телефон Xiaomi Mi A1 2017 года. Уровень излучения смартфона составляет 1,75 ватт на килограмм. За ним следует OnePlus 5T с 1,68 ватт на килограмм. На третьем месте оказалась ещё одна модель китайской корпорации Xiaomi Mi Max 3 с показателем 1,58 ватт на килограмм.
Кроме того, в списке также оказались телефоны от iPhone, HTC и Sony.
Отмечается, что в рейтинг с минимальным уровнем опасного излучения попал Samsung Galaxy Note 8 с 0,17 Вт/кг. Вторым по безопасности назван смартфон ZTE Axon Elite, третьим — LG G7.
News.ru ранее писал о том, что Xiaomi запатентовала новый смартфон с изогнутым экраном, который полностью занимает не только всю переднюю панель, но и боковые, а также нижнюю и верхнюю грани аппарата. При этом у телефона отсутствуют кнопки, а единственный порт — USB Type-C.
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