Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Об этом сообщила компания Statista.

Топ антирейтинга возглавил бюджетный телефон Xiaomi Mi A1 2017 года. Уровень излучения смартфона составляет 1,75 ватт на килограмм. За ним следует OnePlus 5T с 1,68 ватт на килограмм. На третьем месте оказалась ещё одна модель китайской корпорации Xiaomi Mi Max 3 с показателем 1,58 ватт на килограмм.

Кроме того, в списке также оказались телефоны от iPhone, HTC и Sony.

Отмечается, что в рейтинг с минимальным уровнем опасного излучения попал Samsung Galaxy Note 8 с 0,17 Вт/кг. Вторым по безопасности назван смартфон ZTE Axon Elite, третьим — LG G7.

News.ru ранее писал о том, что Xiaomi запатентовала новый смартфон с изогнутым экраном, который полностью занимает не только всю переднюю панель, но и боковые, а также нижнюю и верхнюю грани аппарата. При этом у телефона отсутствуют кнопки, а единственный порт — USB Type-C.