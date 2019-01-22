WSJ: Apple откажется от LCD-экранов в 2020 году

Компания Apple намерена отказаться от использования ЖК-панелей в линейке iPhone с 2020 года. Таким образом преемник «бюджетного» iPhone XR станет последним «яблочным» смартфоном с LCD-дисплеем.

Полный переход на OLED обеспечит «более гибкий дизайн телефона», сообщает The Wall Street Journal . Ранее издание рассказало, что в 2019 году Apple вновь выпустит три модели iPhone. Преемник iPhone XR получит дополнительную заднюю камеру, как и второй аппарат грядущей линейки, который производитель оснастит OLED-экраном. Самым интересным «яблочным» смартфоном 2019 года станет «старшая» модель с тройной задней камерой.

News.ru также рассказал, что Apple вернула в продажу iPhone SE. Ценник на данную модель снизился на $100. Приобрести устройство можно только в США. Версия устройства на 32 ГБ обойдется в $249. Модель с 128 ГБ будет стоить $299. Приобрести телефоны можно будет только в двух цветах — золотом и розовом. Соответствующая информация появилась на сайте магазина производителя.