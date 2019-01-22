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Рассекречены европейские цены на все Samsung Galaxy S10 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: public domain
В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S10, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился профильный итальянский ресурс TuttoAndroid.
По данным источника, в Европе смартфоны выйдут в таких расцветках: Galaxy S10 Lite — чёрном, белом, жёлтом и зелёном, Galaxy S10 — чёрном, белом и зелёном, Galaxy S10+ — чёрном, белом, зелёном и двух специальных версиях, но не с керамическим корпусом.
Цены будут следующие:
  • Galaxy S10 Lite 6+128 ГБ — 780 евро
  • Galaxy S10 6+128 ГБ — 930 евро
  • Galaxy S10 8+512 ГБ — 1180 евро
  • Galaxy S10+ 6+128 ГБ — 1050 евро
  • Galaxy S10+ 8+512 ГБ — 1300 евро
  • Galaxy S10+ 12 ГБ +1 ТБ — 1600 евро
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
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Гаджеты , Наука и техника
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