Дизайн LG G8 «слили» в сеть за 1,5 месяца до презентации

Еще вчера мы писали о новых смартфонах компании LG , которые будут показаны на выставке MWC 2019 в конце февраля. Теперь в сеть «утекли» рендеры главной новинки презентации — LG G8.

Инсайдер OnLeaks, известный точными прогнозами и эксклюзивными «утечками», выложил в своем Twitter рендеры готовящегося смартфона. Вопреки слухам об «инновационном дизайне», внешне G8 мало отличается от прошлогоднего флагмана компании — G7 ThinQ.

© twitter.com

Изображения по-прежнему указывают на наличие выреза «а-ля iPhone X», в котором размещены фронтальная камера, датчики и динамик. Из приятного можно отметить 3,5-мм аудиоразъем на нижнем торце. Вероятно, LG также оснастит модель выделенным аудиочипом для высокого качества звука.

© twitter.com

На тыльной стороне расположены двойная камера и сканер пальцев. Странно, что в смартфоне нет третьего объектива, как в LG V40 ThinQ. Также неясно, почему компания не оснастила аппарат дактилоскопом в экране, как делают многие конкуренты. Возможно, в LG считают технологию «сырой» и не хотят допустить ошибок Samsung.

«Утечку» прокомментировал глава LG Electronics Кен Хонг (Ken Hong). Он назвал публикацию OnLeaks «спекуляцией», на что инсайдер предложил ознакомиться с прошлыми постами, которые оказались правдивы.

Calm down. It's only a speculative rendering. https://t.co/zF4sCpPZbW— Ken Hong (@visitken) ١٨ يناير ٢٠١٩

Остается лишь гадать, что за смартфон представлен на «слитых» рендерах. Возможно, в компании не хотят признавать достоверность утечки. Или это ошибка знаменитого инсайдера? Ответ узнаем на выставке MWC через 1,5 месяца.