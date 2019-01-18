Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дизайн LG G8 «слили» в сеть за 1,5 месяца до презентации 

Ридус 3 часа назад
Фото: © twitter.com
Еще вчера мы писали о новых смартфонах компании LG, которые будут показаны на выставке MWC 2019 в конце февраля. Теперь в сеть «утекли» рендеры главной новинки презентации — LG G8.
Инсайдер OnLeaks, известный точными прогнозами и эксклюзивными «утечками», выложил в своем Twitter рендеры готовящегося смартфона. Вопреки слухам об «инновационном дизайне», внешне G8 мало отличается от прошлогоднего флагмана компании — G7 ThinQ.
© twitter.com
Изображения по-прежнему указывают на наличие выреза «а-ля iPhone X», в котором размещены фронтальная камера, датчики и динамик. Из приятного можно отметить 3,5-мм аудиоразъем на нижнем торце. Вероятно, LG также оснастит модель выделенным аудиочипом для высокого качества звука.
© twitter.com
На тыльной стороне расположены двойная камера и сканер пальцев. Странно, что в смартфоне нет третьего объектива, как в LG V40 ThinQ. Также неясно, почему компания не оснастила аппарат дактилоскопом в экране, как делают многие конкуренты. Возможно, в LG считают технологию «сырой» и не хотят допустить ошибок Samsung.
«Утечку» прокомментировал глава LG Electronics Кен Хонг (Ken Hong). Он назвал публикацию OnLeaks «спекуляцией», на что инсайдер предложил ознакомиться с прошлыми постами, которые оказались правдивы.
Остается лишь гадать, что за смартфон представлен на «слитых» рендерах. Возможно, в компании не хотят признавать достоверность утечки. Или это ошибка знаменитого инсайдера? Ответ узнаем на выставке MWC через 1,5 месяца.
Ридус: последние новости
«Утекли» изображения Sony Xperia XZ4 с тремя камерами Apple AirPods можно использовать для прослушки Samsung «тизерит» гибкий смартфон Galaxy X в Париже
Комментарии
Гаджеты , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа предварительная версия столкновения Су-34122
Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками38
В СБУ прокомментировали приезд Собчак в Киев39
Украина разорвала 49 соглашений с Россией23
Рокер покончил с собой в прямом эфире1
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:49
Найден второй летчик разбившегося Су-34
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
01:03
Атаку F-35 в «режиме зверя» сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Почтальон прославился благодаря учтивости
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение