СМИ: Новый iPhone сможет поддерживать Wi-Fi 6

Эта версия Wi-Fi является стандартом поколения, следующего за 802.11ac.

Аналитик Barclays Блейн Кертис рассказал, что в новом iPhone, который выйдет в 2019 году, будет доступна поддержка Wi-Fi 6. Эта версия Wi-Fi является стандартом поколения, следующего за 802.11ac.

Этот стандарт способен обеспечивать высокую скорость передачи данных, а также улучшить производительность в плотных условиях — например, на концертах или спортивных мероприятиях. Также новая версия позволит экономить заряд батареи смартфонов и других гаджетов.

Apple был одним из первых брендов, принявших действующий стандарт Wi-Fi намного раньше, чем его завершили в декабре 2013 года. Но на данный момент доступно не очень много маршрутизаторов 802.11ax.

Напомним, новая предполагаемая линейка iPhone 2019 будет выглядеть почти также, как действующие последние модели. Но по непроверенной информации преемник IPhone XS Max будет обладать тройной задней камерой, еще два смартфона — привычной двойной, пишет Android-Robot.