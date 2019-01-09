SanDisk показала флешку на 4 терабайта

На выставке CES 2019 SanDisk, бренд компании Western Digital, презентовал прототип флешки рекордного объема — на четыре терабайта.

-накопитель, представленный SanDisk на CES, — это пока всего лишь прототип: так, даже не указывается название устройства. Объем накопителя, имеющего довольно небольшие размеры, составляет целых четыре терабайта. Устройство, как можно заметить, оборудовано кабелем USB-C.

Появится ли серийная модель прототипа на рынке, пока неясно. Можно вспомнить, что в прошлом году на CES SanDisk представила миниатюрную флешку на один терабайт, которая так и не была выпущена в серийном виде. Сколько будет стоить такое устройство, естественно, тоже не указывается: впрочем, очевидно, флешка такого объема вряд ли будет дешевой (флешки на два терабайта стоят ориентировочно 1 200 долларов).