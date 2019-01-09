Смартфоны будущего: главные мобильные тренды 2019 года

Глобальные продажи смартфонов сокращаются с каждым годом, и в такой неприятной ситуации производителям гаджетов нужно каждый год придумывать что-то новое, чтобы привлечь покупателей. Какими будут смартфоны будущего и будут ли они вообще похожи на привычные нам устройства — в материале «Газеты.Ru»

Безрамочный дизайн

Однозначным «must have» стандартом станет безрамочный дизайн — то есть экран будет занимать всю поверхность фронтальной поверхности смартфона. Сейчас показатель screen-to-body-ratio у флагманских смартфонов приближается к 90%. В 2019 году он скорее всего превзойдет эти цифры, а у смартфонов средней ценовой категории дойдет до 88-89%.

Для достижения таких результатов производители смартфонов идут разными путями и задачу по увеличению screen-to-body-ratio решают по-разному.

Так, Apple сделала ставку на технологию распознавания лица и не просто убрала сканер отпечатков пальцев с фронтальной панели, а вообще отказалась от него. Huawei, Honor, Oppo и Vivo разместили сканер отпечатков прямо на экране. А вот на смартфонах средней ценовой категории сканеры отпечатков пальцев теперь размещаются только на задней панели.

Еще одним способом для достижения максимального показателя screen-to-body-ratio станет перенос фронтальной камеры с лицевой панели. Кто-то спрячет ее в корпус и сделает выдвижной, кто-то начнет делать смартфоны-слайдеры с выдвижной камерой, а кто-то просто уменьшит ее размеры до минимальных и, таким образом, знаменитая монобровь «как у iPhоne» превратится в крохотное отверстие в верхней части экрана.

Огромные экраны

Экраны смартфонов будут расти в размерах и приблизятся к границам человеческой ладони. Потребительский месседж «чем больше, тем лучше» был очень четко сформулирован еще в 2018 году. Аналитики из IHS Markit утверждают, что почти половина всех смартфонов, начиная со второго квартала 2018 года, имела большие дисплеи.

Многомодульные камеры

Широкофокусный модуль, стандартный модуль, длиннофокусный модуль для оптического зума, модуль для создания эффекта боке, модуль для съемки ночью — все это уже существующие варианты мобильных камер.

Не исключено, что в 2019 году появится первый смартфон с пятимодульной тыльной камерой.

При этом сам процесс и результат съемки все больше и больше будет напоминать компьютерную графику, когда программные алгоритмы и мощные процессоры «дорисовывают» изображение на лету.

Современная мобильная фотография — это уже на 50% настоящая компьютерная графика, которая создает изображение максимально похожим на то, каким оно должно выглядеть на профессиональной зеркальной камере. Ключевой момент заключается в том, что смартфон не «фиксирует», а «создает» изображение на базе той визуальной информации, которую получают процессор и софт от фотомодуля.

Аккумуляторы и время автономной работы

После нескольких лет наращивания мощности мобильных процессоров и фокусировке на дизайне в 2019 году вендоры наконец-то обратят внимание на емкость аккумуляторов, время автономной работы и скорость зарядки.

Быстрая зарядка станет обязательным стандартом даже для смартфонов в бюджетном сегменте. На данный момент в мобильной индустрии сложилась довольно противоестественная ситуация, когда самые «долгоиграющие» смартфоны являются бюджетными, но не имеют поддержки быстрой зарядки, а премиальные смартфоны с поддержкой турбозарядки (до 35 минут от 0 до 100%) имеют аккумуляторы средней емкости и не самое длительное время автономной работы.

Гибкие экраны и новые форм-факторы

Если не останавливаться на 2019 году и заглянуть дальше, то в будущем нас ждут еще более интересные события. Смартфоны, базирующиеся на технологии гибких OLED-экранов, появятся уже в 2019-м, но это будут в большей степени экспериментальные аппараты в формате записной книжки. Именно такой форм-фактор считается сейчас основным при создании смартфонов с гибкими экранами, и именно над ним работают Samsung, Huawei, LG и другие компании поменьше.

Разработка таких аппаратов упирается в дефицит гибких дисплеев, которые пока могут производить лишь несколько заводов.

Еще одним форм-фактором, который по крайней мере заявили на уровне концепта, стал гибрид браслета, часов и смартфона. Серийные устройства представят скорее всего в 2020 году или позже, однако их конструкторам помимо чисто технологических проблем предстоит сделать эти устройства удобными для потребителей.

Дополненная реальность

AR, или дополненная реальность, скорее всего опередит застрявший на потребительском рынке VR и перейдет из разряда экспериментальной технологии в массовый сегмент.

Для начала дополненная реальность будет реализована в смартфонах с помощью облачных вычислений и сетей 5G. Изображение, передаваемое с камеры смартфона, будет частично обрабатываться в облаке, частично в смартфоне и уже потом выводиться на экран

Подобный софт разрабатывается уже с начала 2010-х годов, но стать полноценной потребительской технологией мобильная дополненная реальность сможет только с развитием компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Следующим этапом в развитии AR будет формат очков. И хотя многих смутил фальстарт Google Glass, сейчас все эксперты следят за развитием проектов Magic Leap и Microsoft HoloLens. Судьба дополненной реальности во многом связана с параллельным развитием облачных вычислений, использованием больших данных и строительством сетей 5G.

Сети 5G

«5G объединит смартфоны и интернет вещей с одной стороны, и искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления с другой», — считает Матc Гранрид, глава ассоциации GSM.

По его словам, только 5G-сети могут обеспечить не только быструю и надежную передачу огромных объемов данных на скоростях в 10-100 раз превышающих скорости современных LTE-сетей, но и минимальную задержку сигнала, до 1 миллисекунды.

Гранрид говорит о том, что результатом развертывания сетей 5G станет качественной скачок в развитии индустрии дополненной и виртуальной реальности, облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Таким образом, мобильные сети пятого поколения объединят в единую инфраструктуру смартфоны, а также программы и сервисы, базирующиеся на интернете вещей, облачных вычисления, анализе больших данных и искусственном интеллекте. То есть, смартфон из средства связи окончательно превратится в интеллектуальный хаб, который упростит все аспекты человеческой жизни — логистику, шоппинг, связь, поиск, развлечения, управление финансами, а также взаимодействие с государственными структурами.

Без проводов и портов

Беспроводные технологии и отказ от физических портов в мобильных устройствах станет еще одним мобильным трендом будущего.

По мнению руководителя консалтинговой кампании Farpoint Group Крейга Матиаса, в самое ближайшее время произойдет однозначный отказ от физических портов в смартфонах. Стандартный аудио-разъем убрали уже многие компании, в том числе и Apple, а такие беспроводные стандарты, как NFC, Qi, Bluetooth, WiFi, eSIM и 5G могут превратить смартфоны в монолитные устройства без единого отверстия в корпусе.

Отсутствие физических портов удешевит производство смартфонов, а также сделает их более влагостойкими и прочными.

Предпосылок для развития всех описанных трендов более, чем достаточно, а эволюционный характер развития мобильной индустрии делает наши прогнозы максимально реалистичными. Единственное, что сложно предсказать, это так называемый «переход количества в качество». Может случится так, что сумма вышеперечисленных технологий превратит смартфон в нечто иное, как в свое время мобильный телефон превратился в персональный компьютер, кошелек, фото— и видеокамеру и даже средство идентификации личности.