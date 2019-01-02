WhatsApp отключится на некоторых смартфонах с января

Речь идет об устройствах с операционной системой Nokia Series 40, которая была разработана в 1999 году.

Мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на некоторых популярных смартфонах с января этого года из-за непродления поддержки ряда операционных сетей. Об сообщается на официальном портале компании.

Речь идет об устройствах с операционной системой Nokia Series 40, которая была разработана в 1999 году.

Так, мессенджер перестал функционировать на смартфонах с операционной системой Windows 8.0 и старше, BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Также с 1 февраля 2020 года тоже самое произойдет со смартфонами на базе Android версии 2.3.7 и старше и iOS 7 и старше.

Ранее сообщалось, что вступил в силу закон, согласно которому мессенджеры не будут предоставлять услуги не идентифицированным клиентам. Постановление правительства утвердило новые правила для операторов сотовой связи, и теперь абоненты, которые не прошли процедуру идентификации, не смогут отправлять и принимать сообщения.