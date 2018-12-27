СМИ: Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite появятся весной

Ресурс AndroidPolice сообщает, что новые смартфоны Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite выйдут в начале весны 2019 года. Они сначала появятся как «операторские» версии у американского оператора Verizon , а уже потом выйдут на международный рынок.

Цены пока не сообщаются, но, похоже, это будут модели среднего уровня. Версия Pixel 3 Lite получит менее мощный процессор и меньше памяти, чем у Pixel 3 XL Lite, а вот с программной точки зрения они будут одинаковы. По сути, это будет современный аналог моделей Nexus 5 и Nexus 5X.

Новинкам приписывают экраны с соотношением сторон 2:1 без вырезов. Диагонали их составят 5,5 и 6 дюймов соответственно. Обе модели оснастят 12-мегапиксельной основной камерой с одним модулем. Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 670 или 710, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.