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СМИ: Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite появятся весной 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: соцсети
Ресурс AndroidPolice сообщает, что новые смартфоны Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite выйдут в начале весны 2019 года. Они сначала появятся как «операторские» версии у американского оператора Verizon, а уже потом выйдут на международный рынок.
Цены пока не сообщаются, но, похоже, это будут модели среднего уровня. Версия Pixel 3 Lite получит менее мощный процессор и меньше памяти, чем у Pixel 3 XL Lite, а вот с программной точки зрения они будут одинаковы. По сути, это будет современный аналог моделей Nexus 5 и Nexus 5X.
Новинкам приписывают экраны с соотношением сторон 2:1 без вырезов. Диагонали их составят 5,5 и 6 дюймов соответственно. Обе модели оснастят 12-мегапиксельной основной камерой с одним модулем. Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 670 или 710, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.
Похоже, таким образом компания хочет популяризовать линейку «Пикселей», которую в последние годы преследуют неудачи. Если стоимость Lite-версий окажется на уровне конкурентов, то, вероятно, у Google получится задуманное.
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Гаджеты , Наука и техника , Verizon , Google
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