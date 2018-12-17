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Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье

Android-смартфоны обошли iOS-устройства по популярности 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Товары для дома стали самой популярной продукцией 2018 года на «Яндекс. Маркете». Наиболее покупаемыми товарами в этой категории — строительные материалы (а среди них — изоляционные), а также инструменты и сантехнику.
Второй по популярности оказалась электроника, где лидируют телефоны, аксессуары к ним и телевизоры. Чаще остальных смартфонов пользователи выбирали Xiaomi Redmi Note 5 (4/64 Гб), Xiaomi Redmi 5 Plus (4/64 Гб) и Samsung Galaxy S8 (4/64 Гб). При этом Android-телефоны в 2018 оказались гораздо популярнее «яблочной» продукции: спрос на первые составил 82% от общего спроса на мобильные телефоны, на вторые — 15%.
Третья по популярности категория — компьютерная техника. В этом разделе на первых местах расположились ноутбуки, блоки питания для них и планшеты. Самыми популярными на Маркете стали ноутбуки ASUS: ими интересовались в 21% случаев. На втором и третьем месте ноутбуки Lenovo и HP — 16% и 13% соответственно.
Среди операционных систем лидирует Windows 10, которая была предустановлена на 58% просматриваемых на Маркете ноутбуках. Наименьшей популярностью пользовалась macOS — 10%.
Ранее компания Huawei представила флагман Huawei Nova 4, главными особенностями которого стала камера на 48 Мп и дыра в экране, в которой размещён самый маленький модуль в мобильной индустрии.
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