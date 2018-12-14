В Сети назвали стоимость Samsung Galaxy S10

В Сети появилась информация о ценах, некоторые технические характеристики и дата выхода новых моделей Samsung Galaxy S10, инсайдерские данные были опубликованы на портале Gizmodo.co.uk.

Презентация флагманских смартфонов от Samsung запланирована на 20 февраля 2019 года, на мероприятии Samsung Unpacked 2019, при этом предзаказ будет доступен с этой даты, однако фактические продажи начнутся с 8 марта.

Согласно инсайдерской информации, смартфон будет представлен в трех версиях: Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10 Lite. При этом устройства будут иметь ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране, однако в них будет отсутствовать сканер сетчатки глаз.

Обычная версия Galaxy S10 будет иметь 6,1-дюймовый экран Infinity O, версия S10+ — аналогичный экран с диагональю 6,4 дюйма, а младшая модель S10 Lite — дисплей с диагональю 5,8 дюйма.

По данным Gizmodo.co.uk, версия S10 Lite будет иметь 128 гигабайт памяти при цене 669 фунтов стерлингов (около 56 тысяч рублей), обычный Galaxy S10 — память объемом 128 или 512 гигабайт при цене 799 (около 67 тысяч рублей) и 999 (около 84 тысяч рублей) фунтов стерлингов, соответственно.

В свою очередь, старшая модель S10+ будет иметь версии с 128 гигабайтами памяти по цене в 899 фунтов стерлингов (около 75 тысяч рублей), а также с 512 гигабайтами памяти за 1099 фунтов стерлингов (около 92 тысяч рублей). Самой дорогостоящей моделью станет версия с одним терабайтом (1000 гигабайт) памяти, которая обойдется в 1399 фунтов стерлингов (около 117 тысяч рублей).