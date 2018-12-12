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Vivo показала смартфон с «лунным кольцом» 

360tv.ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Китайская компания Vivo решила обновить одну из популярных моделей 2018 года. У нового Nex Dual Display Edition отсутствует вырез и всплывающая камера, а селфи можно делать посредством второго экрана на задней панели. Об этом сообщил портал HI-Tech. Mail.ru.
Смартфон оборудован основной камерой в 12 мегапикселей и двухмегапиксельным вторичным модулем. У него также есть третий объектив f / 1.3. В паре с трехмерным TOF-модулем он установлен внутри специального «лунного кольца».
Последнее наделено как функционалом, так и обладает декоративным значением. Кольцо может отображать уведомления при помощи различных цветов, выступать как источник мягкого света при съемке или включать «светомузыку».
Фронтальный экран Nex Dual Display Edition имеет диагональ в 6,4 дюйма и разрешение 2340×1080. Его задний экран размером 5,5 дюймов при формате 16:9 и разрешении 1080 пикселей.
Оба экрана работают по аналогичному принципу и сделаны по технологии OLED. Производитель вставил в них сканер отпечатка пальца.
Оперативная память смартфона — 10 Гигабайт, собственная — 128. Емкость батареи решили понизить, теперь она равняется 3,5 тысячи ампер в час вместо четырех тысяч и поддерживает быструю зарядку.
В Китае телефон появится в продаже 29 декабря. Пользователям он обойдется в сумму порядка пяти тысяч юаней, что в пересчете на рубли равняется примерно 48 тысячам.
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