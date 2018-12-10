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Доступно первое изображение NUC Intel Ghost Canyon X 

Игромания.ру 7 часов назад
Фото: Игромания.ру
Появилось первое изображение мини-PC Intel NUC Ghost Canyon X на базе восьмиядерного процессора Coffee Lake HR с TDP 45 Вт. Этот компьютер оснащён слотом PCI-Express 3.0 x16 для видеокарты, M.2 для SSD, двумя портами Thunderbolt 3, а также тремя HDMI 2.0. Объём корпуса не превышает 5 литров. Также новинке приписывают до 64 ГБ ОЗУ DDR4.
Как ожидается, этот компьютер выйдет в начале 2020 года. На данный момент не сообщается, сколько будет стоить такая конфигурация, однако, скорее всего, новинка будет дорогой. Ведь подобные фирменные игровые PC с небольшими корпусами и мощной начинкой зачастую стартуют от 1000 долларов и выше.
С другой стороны, подобные устройства выступают аналогом игровых ноутбуков, где приходится снижать частоты или создавать сложные системы охлаждения.
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