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Смартфоны Apple могут залежаться в магазинах 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Спрос на iPhone в 2019 году может упасть, считает аналитик финансовой организации «Nomura» Энн Ли. По её словам, Apple может выпустить новые модели смартфонов в старом дизайне.
Модели с известным дизайном Xs, Xr и Xs Max станут последними в таком исполнении, считает эксперт. Потом начнётся эра дополненной реальности и высокоскоростного интернета 5G, передаёт её слова 9to5mac.
2019 финансовый год (с 1 ноября по 31 октября) Apple скорее всего завершит с 204 млн проданных устройств. В 2020 этот показатель, по мнению Ли, может упасть до 200 млн  Ранее News.ru писал, что американская корпорация Apple по итогам четвёртого финансового квартала, завершившегося в конце сентября, зафиксировала рекордную выручку в размере $62,9 миллиарда. Данный показатель на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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