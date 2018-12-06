Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и ICRT (Международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров) провели новое тестирование смартфонов и составили рейтинг, в который вошло 309 моделей.

Каждые испытали по 229 параметрам безопасности и качества. Были проверены эргономика, возможности телефона, звонки, камера, набор смс, навигация, музыка, интернет и другие функции. Так, механическая прочность проверяется путем многократного съема и установки аккумулятора. Устойчивость дисплеев проверяют при помощи роботов, которые царапают стеклянные поверхности, также смартфоны ударяют и роняю. Влагоустойчивость тестируется с помощью специального дождя.

Проведенное исследование уникально. Оно позволило объективно сравнить смартфоны, а составленный рейтинг, даст возможность каждому выбрать оптимальный для себя вариант. Рейтинг составляется каждый год, и каждый раз пополняется новыми моделями. И новыми методиками для их испытаний. Каждая модель попадала на исследование в двух экземплярах, что давало возможность максимально четко выявить ее плюсы и минусы.

Какие смартфоны попали в десятку лучших моделей этого года и благодаря каким характеристикам, можно прочитать на сайте Роскачества, как и другие подробности исследования.