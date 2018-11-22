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Полмиллиона пользователей Android скачали опасный вирус 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Lee Jin-man / AP
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили в магазине Google Play 13 поддельных приложений, замаскированных под оригинальные программы. В общей сложности их скачали более 560 тысяч раз, пишет сотрудник компании ESET Лукас Стефанко (Lukas Stefanko) в своем Twitter.
Все вредоносные приложения-игры были опубликованы в магазине от имени разработчика Luis O Pinto. Сразу после установки программы удаляли свою иконку с экрана и запускали загрузку другого приложения в фоновом режиме.
Вторая программа, в свою очередь, маскировалась под сервис Game Center, который сразу же запрашивал разрешение на полный доступ к сети и автозапуску при включении смартфона. После одобрения пользователя троян начинал крутить рекламу на экране каждый раз, когда владелец телефона разблокировал его.
Журналисты The Bleeping Computer отметили, что модераторы Google Play не удалили приложения даже после того, как зараженные пользователи оставили множество отзывов о поддельном ПО. Ситуация изменилась лишь после того, как эксперты обнародовали информацию о вредоносных программах.
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