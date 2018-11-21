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Складной смартфон Samsung обзаведется новым Bixby
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Складной смартфон Samsung будет поставляться с новым Bixby 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: samsung.com
Компания Samsung сообщила в рамках мероприятия Bixby Developer Day, что ожидаемый складной смартфон будет поставляться с новым Bixby, виртуальным помощником следующего поколения.
Какое именно название он получит (Bixby 3.0 или что-то другое), разработчики пока не определились. На данный момент больше о виртуальном помощнике следующего поколения ничего неизвестно. По словам главы подразделения ПО, ИИ в Mobile Communications Business Ы Сок Чонга, пользователей ждёт обновленная платформа с большим количеством возможностей.
Ранее News.ru сообщил, что дебютная демонстрация гибкого дисплея Samsung под названием Infinity Flex прошла в начале ноября. Экран использует технологию гибких панелей, и для этого Samsung даже пришлось разработать новый защитный слой с передовым полимером, который одновременно может быть и гибким, и жёстким.
Компания также продемонстрировала прототип устройства со сгибаемым экраном, который на первый взгляд выглядит громоздким. В сложенном состоянии девайс действительно напоминает смартфон: на нём отображается такая информация, как погода и время. Раскрыв его, пользователь получает доступ к миниатюрному планшету с 7,3-дюймовым дисплеем. В развёрнутом виде юзер сможет запускать три приложения одновременно благодаря функции Multi-Active Window.
Складной смартфон Samsung может поступить в продажу в марте 2019 года и, возможно, будет доступен в чёрном и серебристом цветах с модельными номерами SM-F900U, SM-F900F и SM-F900N. Объём флеш-памяти устройства составит 512 Гб.
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