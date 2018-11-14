Объявлена цена самого дорогого смартфона Xiaomi

Xiaomi представила в России Mi 8 Pro, который стал самым дорогим смартфоном компании в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Смартфон получил 6,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2248х1080 пикселей. Также он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845, шестью или восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, а также аккумулятором на 3000 миллиампер-часов.

Mi 8 Pro имеет сканер отпечатков пальцев под экраном и «прозрачную» заднюю крышку, как у Mi 8 Explorer Edition. Вскоре после начала продаж Explorer Edition выяснилось, что это лишь наклейка под стеклом, а не реальные «внутренности» смартфона.

Основная камера у смартфона та же, что предполагается для обычной версии Mi 8: два модуля с разрешением 12 мегапикселей, один из которых имеет широкий угол обзора.

Продажи смартфона начнутся 32 ноября 2018 года по цене в 40 тысяч рублей за максимальную комплектацию — версию с восемью гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти.