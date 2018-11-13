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Найдена замена компьютерной мыши
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Разработчики создали замену компьютерной мыши 

360tv.ru 5 часов назад
Бесконтактную панель под названием Motus представили ее создатели на краудфандинговой площадке Indiegogo. Внешне она напоминает тачпад, но работает без касаний.
Motus выполняет все функции обычной компьютерной мыши и расширяет возможности взаимодействия. Специальные сенсоры распознают жесты рук. В том числе, вращения и наклоны в любой плоскости, которые обозначают определенные действия.
Бесконтактная панель также со стилусами выполняет функции графического планшета. Пока Motus вышел на площадке Indiegogo в ознакомительном режиме, и цена его останется неизвестной до открытия сбора средств на производство.
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