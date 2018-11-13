Найдена замена компьютерной мыши

Разработчики создали замену компьютерной мыши

Бесконтактную панель под названием Motus представили ее создатели на краудфандинговой площадке Indiegogo. Внешне она напоминает тачпад, но работает без касаний.

Motus выполняет все функции обычной компьютерной мыши и расширяет возможности взаимодействия. Специальные сенсоры распознают жесты рук. В том числе, вращения и наклоны в любой плоскости, которые обозначают определенные действия.

Бесконтактная панель также со стилусами выполняет функции графического планшета. Пока Motus вышел на площадке Indiegogo в ознакомительном режиме, и цена его останется неизвестной до открытия сбора средств на производство.