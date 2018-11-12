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Создан способ ускорить интернет в смартфоне
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Создан способ ускорить интернет в смартфоне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Онлайн-компания Cloudflare запустила для мобильных устройств на базе Android и iOS новое приложение под названием 1.1.1.1: Faster Internet, которое позволяет ускорить работу интернета в смартфоне или планшете.
Приложение появилось в Google Play и Apple App Store в минувшее воскресенье, 11 ноября. После его установки и активации мобильный гаджет соединяется с принадлежащим CloudFlare доменным (DNS) сервером с адресом 1.1.1.1.
После этого все доменные запросы от браузера будут направляться на адрес 1.1.1.1, который считается одним из наиболее быстрых DNS-серверов в мире. Это позволит сократить время ожидания между вводом адреса и открытием сайта.
Приложение распространяется бесплатно и доступно в российских версиях магазинов приложений для Android и iOS.
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