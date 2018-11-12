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Смартфоны Xiaomi смогут лучше фотографировать
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С обновлением оболочки MIUI 10 смартфоны Xiaomi смогут лучше фотографировать 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пользователи Xiaomi смогут устанавливать приложение Google Camera на свои смартфоны. В новой бета-версии оболочки MIUI 10 появилась поддержка новых API, таких как HAL3/Camera2API.
Эти инструменты позволяют использовать сторонние приложения камеры, такие как Google Camera. В MIUI 10 версии 10.8.11.8 HAL3 активирован по умолчанию и пользователям можно просто ставить сторонние приложения камеры. Пока речь идёт о китайской версии MIUI 10, она по традиции появляется немного раньше глобальной версии MIUI 10.
В приложении Google Camera в последнее время появляется много новый функций, которые не так уж и легко найти у конкурентов. Например, приложение справляется с созданием эффекта боке на смартфоне без двойной камеры. Также Google вложила много усилий в пост-обработку фотографий в приложении.
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