Названа дата начала продаж гибкого Samsung

Названа дата начала продаж и стоимость гибкого Samsung

Samsung Electronics может начать продажи смартфона с гибким экраном в марте следующего года По неофициальным данным, модель Galaxy F будет стоить $1,8 тыс., сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в индустрии. Перевод статьи приводит ТАСС . Компания представит флагманский смартфон Galaxy S10 в феврале следующего года, а в марте — Galaxy F и модель S10, которая будет поддерживать мобильную сеть пятого поколения (5G).

Между тем глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко заявил, что будет выпущено не менее 1 млн Galaxy F.

Обозреватели считают, что презентация смартфона с гибким экраном может состояться в феврале на международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress.