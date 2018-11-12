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Названа дата начала продаж гибкого Samsung
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Названа дата начала продаж и стоимость гибкого Samsung 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Samsung Electronics может начать продажи смартфона с гибким экраном в марте следующего года По неофициальным данным, модель Galaxy F будет стоить $1,8 тыс., сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в индустрии. Перевод статьи приводит ТАСС. Компания представит флагманский смартфон Galaxy S10 в феврале следующего года, а в марте — Galaxy F и модель S10, которая будет поддерживать мобильную сеть пятого поколения (5G).
Между тем глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко заявил, что будет выпущено не менее 1 млн Galaxy F.
Обозреватели считают, что презентация смартфона с гибким экраном может состояться в феврале на международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress.
Южнокорейский Samsung — один из крупнейших производителей электроники и конкурент Apple на рынке мобильных устройств. Оборот компании за прошлый год превысил $220 млрд В октябре 2016 года южнокорейская компания Samsung Display запатентовала в США технологию создания гибких дисплеев OLED, а в июле этого года она представила гибкий экран общественности.
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