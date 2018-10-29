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В России составили рейтинг лучших смартфонов
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В России составили рейтинг лучших смартфонов 

ТК «Звезда» + ещё 32 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В тройку вошли два смартфона марки Apple и Samsung.
Роскачество и ассоциация International Consumer Research & Testin составили рейтинг смартфонов, представленных на российском рынке. Результаты опубликован на сайте организации.
На первом месте оказался Samsung Galaxy Note 9, на втором — iPhone XS Max, а замыкает тройку iPhone XS.
Samsung оказался более прочным, чем новые аппараты компании Apple. Также же телефоны южнокорейской фирмы оказался более долгоживущий аккумулятор и качество воспроизведения музыки с них тоже лучше.
В десятку вошли еще два последних поколения Samsung Galaxy, iPhone 8Plus и Huawei P20 Pro.
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