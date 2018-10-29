В России составили рейтинг лучших смартфонов

В тройку вошли два смартфона марки Apple и Samsung.

Роскачество и ассоциация International Consumer Research & Testin составили рейтинг смартфонов, представленных на российском рынке. Результаты опубликован на сайте организации.

На первом месте оказался Samsung Galaxy Note 9, на втором — iPhone XS Max, а замыкает тройку iPhone XS.

Samsung оказался более прочным, чем новые аппараты компании Apple . Также же телефоны южнокорейской фирмы оказался более долгоживущий аккумулятор и качество воспроизведения музыки с них тоже лучше.

В десятку вошли еще два последних поколения Samsung Galaxy, iPhone 8Plus и Huawei P20 Pro.