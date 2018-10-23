На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr

На своей осенней презентации кроме iPhone Xs и Xs Max Apple показала еще один телефон, который нарекли «дешевым iPhone». Речь об iPhone Xr, который вызвал волну вопросов: зачем он нужен, для кого он, что это за урезанный iPhone Xs? На деле же Xr оказался чуть ли не главным iPhone в 2018 году. «Лента.ру» рассказывает о том, чем iPhone Xr лучше Xs и зачем вообще выпускать подобный телефон.

На фоне люксовых, дорогих и напичканных инновациями Xs и Xs Max, iPhone Xr выглядит блекло. Тут не такой премиальный корпус, хотя это все равно стекло и металл, нет двух камер, IPS-экран с гораздо более низким разрешением, слабее стандарт защиты от воды и пыли. Да даже 3D Touch нет, о которой все вспомнили, лишь когда ее убрали в Xr. Но не все так просто.

Вместе с этим он значительно доступнее. Конечно, про доступность тяжело говорить, когда ценник на телефон стартует от 65 тысяч рублей, в сравнении с Xs экономия выходит существенная. Да и айфоны никогда не были дешевыми в прямом понимании этого слова, и даже легендарный SE на старте стоил 38 тысяч рублей (при цене вышедшего чуть позже iPhone 7 в 57 тысяч рублей), что слишком дорого для «дешевого» телефона. Кстати, с iPhone SE у iPhone Xr очень много общего, хотя предназначения у двух телефонов совершенно разные.

«Эй, толстый!»

За основу iPhone Xr был взят дизайн «десятки» с таким же экраном на всю фронтальную панель и монобровью. Но есть нюанс — огромные рамки. Они гигантские и на фотографиях выглядят даже меньше, чем в действительности. Они раза в два больше, чем у iPhone Xs. Первое время то и дело переводишь взгляд на них и на огромный выступ под фронтальную камеру (хотя это не уровень Pixel 3) и задаешься вопросом: «Ну почему?!» Подчеркивает это и яркая алюминиевая рама, из-за чего телефон выглядит еще крупнее. При этом по размерам он не такой уж большой.

Для пользователя не останется ничего, кроме как смириться и перестать обращать внимание на это. Такая же история была с iPhone X, когда у людей, насмотревшихся фотографий, возникала неприязнь к вырезу на экране. В результате юзеры привыкли и стали спокойно пользоваться.

Также и тут — с огромными рамками, которые с чехлом станут еще больше, ничего не поделать, поэтому выход один — перестать забивать себе голову. Другой больной момент — это разъем Lightning, который смещен и находится чуть ниже центральной оси. И вот это уже за гранью понимания, ведь Apple — главные перфекционисты на рынке. Вероятно, все это можно списать на сложности производства подобного телефона, и иначе сделать было нельзя, но обычного пользователя это не должно волновать.

Спереди и сзади у Xr такое же прочное стекло, как и у Xs. Оно действительно способно без проблем пережить падение с внушительной высоты на асфальт (у корреспондента «Ленты.ру» был подобный опыт), но металл на задней стенке в любом случае был бы надежнее. Вместо нержавеющей стали iPhone Xr получил авиационный алюминий по бокам, который хоть не такой блестящий и дорогой, зато долговечный и практичный.

Всего доступно шесть цветов корпуса: черный, белый, желтый, синий, коралловый и красный. В последний раз такое изобилие цветов было при выходе iPhone 5с, и то даже тогда не было черного варианта. По слухам, под эту историю Apple выпустит прозрачный силиконовый чехол за 40 долларов. Зачем, когда даже крупные бренды вроде Spigen продают их за 10-15 долларов?

Все же самое главное в Xr — это размеры и дисплей. Смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-экран, и по габаритам это нечто среднее между Xs и Xs Max. Это золотая середина для тех, кому Xs кажется слишком компактным, но нет желания ходить с лопатой. Огорчает лишь вес в 194 грамма (Xs весит 177 граммов, Xs Max — 208 граммов).

Даже экран с разрешением 1792 на 828 (то есть меньше FullHD) не вызывает разочарования, как это предсказывали аналитики. Дело в том, что при таком разрешении плотность составляет 326 ppi, при которой отдельные пиксели очень сложно разглядеть. Говоря о создании лучшего LCD-экрана в смартфонах, Apple не врали. Он идеально откалиброван и во многих ситуациях выдает точно такую же картинку, как OLED на Xs.

Разница есть в контрастности изображения, в более низком значении максимальной яркости и в том, что вместо черного цвета он показывает темно-серый. Это и есть одна из главных причин низкой (по меркам Apple) стоимости iPhone Xr. К тому же тут есть такая же активация экрана по тапу, чего нет на других телефонах Apple с IPS, поддержка True Tone и улучшенной версии Face ID. В общем, кроме самой матрицы и разрешения здесь нет никаких компромиссов.

Опоздавшая революция

Основная камера в iPhone Xr всего одна, зато точно такая же, как у Xs. То есть 12-мегапиксельный широкоугольный сенсор имеет светосилу f/1.8, увеличенные на 30 процентов пиксели и поддержку всех новых технологий вроде Smart HDR. Сюда даже добавили портретные снимки с размытием фона и настройкой глубины резкости. Для Apple это своего рода революция, но год назад то же самое сделала Google , и портреты на Pixel 2 до сих пор считаются одними из лучших.

Из-за использования одинарной камеры есть ряд ограничений. Во-первых, фон размывается силами искусственного интеллекта, поэтому нормальный результат получается далеко не всегда. Со временем нейросеть научится лучше отделять фон в кадре, но пока даже при идеальных условиях выглядит это довольно топорно. Во-вторых, убрали возможность затемнить фон (эффекты «Сценический свет»). И, в-третьих, в портретном режиме нельзя снимать что-то кроме людей, потому что система умеет различать лишь лица и при съемке животных или предметов не сможет определить, где фон, а где сам объект съемки.

В остальном же камеры Xs и Xr идентичны и делают приблизительно одинаковые снимки. В таком случае главную роль играет постообработка. Где-то HDR сработает более агрессивно, и облака станут «объемнее», где-то баланс белого иначе выставится, из-за чего фотография станет «теплее», и так далее. В целом результат получается одинаковый, и нельзя сказать, что на Xr в этом плане сэкономили. Справедливости ради стоит признать, что это не лучшая камера на рынке, хотя при некоторых сценариях съемки iPhone может на равных конкурировать с Mate20 Pro и Pixel. При плохом освещении телефоны Huawei и Google по-прежнему справляются лучше, но разрыв не такой гигантский.

Фронтальная камера аналогично не претерпела изменений, как и алгоритм обработки снимков. Из-за особенностей его работы кожа на снимках становится более сглаженной, и удаляются блики на лице. Этот эффект дают Smart HDR и новый «шумодав», которые снижают перепады светлых и темных участков, тем самым сглаживая изображение. Возможно, в новых версиях работу системы исправят, чтобы эффект размытия не был таким выраженным.

Запас на годы

В плане «железа» Xr также не особо отличается от старших моделей. Процессор такой же, как у Xs Apple A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Никаких лагов, разумеется, нет, а приложения запускаются даже быстрее, чем на Xs, благодаря более низкому разрешению экрана (в случае с Civilization VI разница составила около пяти секунд). В тестах производительности они набирают одинаковые результаты: в GeekBench у iPhone Xr 4817 и 11383 балла в одно— и многоядерном тестах соответственно, а у Xs — 4813 и 11381 балл, а AnTuTu на Xr просто вылетал по окончании теста.

Однако оперативной памяти всего три гигабайта, против четырех у Xs. Вроде разница и небольшая, но программы в фоне перестают работать практически моментально, и при попытке работать с несколькими приложениями одновременно они постоянно перезапускаются.

Другое «железное» ограничение — отсутствие 3D Touch. Кейсов применения у технологии было не так много, но без нее ощущаешь всю величину утраты. Среди самых явных: управление курсором по сильному нажатию на клавиатуру, запуск виджетов на экране домой, предпросмотр фотографий и страниц. Теперь всего этого нет, и для редактирования текста нужно удержать пробел на клавиатуре, а виджеты и предпросмотр просто убрали.

На презентации было озвучено, что iPhone Xr работает на 1,5 часа дольше, чем iPhone 8 Plus, который на данный момент считается самым автономным смартфоном Apple. Таким образом, iPhone Xr стал самым «долгоживущим» телефоном Apple. Причем заявление о полутора часах работы явное занижение реальных значений, потому что телефон при активной нагрузке без проблем вытягивает полтора дня работы. Для аккумулятора на 2942 миллиампер-часа результат очень солидный, и среди флагманов Xr — чуть ли не самый автономный телефон.

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iPhone Xr — сборник из идей, заложенных iPhone 5с, SE и Xs. Но сравнения с SE не совсем корректны, потому что, несмотря на общую идею — сделать iPhone проще и доступнее, избавившись от излишков — созданы они были для разных целей. Если SE — этакий «айфон для пенсионера», который хочет себе первый смартфон и не готов пользоваться большим телефоном, то Xr — iPhone для всех тех, кто засиделся на SE, 6s, 6, 5s и более старых моделях, поддержка которых скоро прекратится или уже прекратилась.

Это некий входной билет для тех, кто хочет iPhone c «безрамочным» экраном, новой камерой, Face ID, и неготовых выкладывать за Xs 100-130 тысяч рублей. 65 тысяч — тоже деньги немалые (за эти деньги можно купить почти любой телефон 2018 года), но за них Apple предлагает практически все то же самое, что есть в старших моделях. Ключевое слово здесь «практически». OLED-экран, вторая камера, стальной корпус с защитой IP68, четыре гигабайта оперативной памяти, 3D Touch — от всего этого придется отказаться.

К тому же это задел на будущее. Сейчас на рынке без проблем можно достать прошлогодний iPhone X, который за те же 65-70 тысяч рублей может дать немного больше. Но в скором времени они закончатся, ведь Apple прекратила производство «десяток», и Xr займет нишу «недорого iPhone Xs». Да и вообще iPhone Xr стоит где-то сбоку от остальной линейки телефонов Apple. Как только покажут новые iPhone, многие забудут об Xs, но не об Xr, потому что со временем он будет становиться еще дешевле и в продаже появятся восстановленные версии. В итоге он заполонит рынок, как это сделал iPhone SE, и будет популярен до момента выхода чего-то вроде Xr 2 через два-три года.