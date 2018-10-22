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В США отель платит гостям за отказ от смартфона
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В США отель начал платить постояльцам за отказ от смартфона 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из отелей Нью-Йорка предложил своим гостям поучаствовать в акции Digital Detox, отказавшись от смартфонов на время проживания, сообщается на сайте отеля.
Так, если постоялец согласен сдать все свои электронные устройства при заселении, ему предоставят скидку в 10% на каждую ночь.
Правило касается всех устройств — ноутбука, смартфона, планшета. Взамен гостям обещают каждое утро доставлять печатную прессу. Также постояльцам предлагают бесплатно посетить сеансы медитации.
Digital Detox — это добровольное решение человека ограничить свое пребывание в интернете. Из-за сближения сферы онлайн и офлайн определенные сетевые алгоритмы стали слишком сильно влиять на человека. Пользователи постоянно пытаются быть онлайн, чтобы не упустить события из жизни знакомых или незнакомых людей.
Похожую акцию запустила и одна из крупных сетей закусочных. Компания обещала бесплатный воппер каждому, кто удалит через специальное приложение десять своих друзей и сообщит об этом в Facebook.
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