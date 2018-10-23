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Apple объяснила значение букв в названиях последних iPhone
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В Apple рассказали, несут ли смысл буквы в названиях последних iPhone 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: Twitter
Старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер рассказал, что, несмотря на то, что в некоторых моделях iPhone буквы в названии имеют определенное значение, последних моделей XS и XR это не касается. Об этом сообщает издание Engаdget.
При этом, он признался, что видит в подобном обозначении гаджетов схожесть с тем, как называют спортивные автомобили.
"Я люблю автомобили и все то, что быстро движется. А R и S —буквы, которые используются для обозначения по-настоящему особенных спорткаров", — сказал он с улыбкой.
В 2009 году Шиллер заявлял, что буква S в модели iPhone 3GS означает "скорость" (speed), отмечает издание The Verge.
Спустя два года глава Apple Тим Кук рассказал, что в случае с iPhone 4S буква S расшифровывается как Siri, голосовой помощник, который впервые был включен в программное обеспечение именно этой модели.
Для моделей 5C, 5S и 6S компания Apple не предоставила объяснений.
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