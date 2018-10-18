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«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
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«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу 

Вести.Ru + ещё 5 4 часа назад
Крупнейший в Японии сотовый оператор NTT Docomo представил крошечный смартфон KY-O1L, заявив его в качестве "самого тонкого в мире". Располагая габаритами 91х55х5,3 миллиметра, устройство может легко уместиться в визитнице. Его планируют выпустить в конце ноября.
Устройство оснащено 2,8-дюймовым монохромным экраном на электронных чернилах, LTE-модулем и батареей емкостью 380 мАч. Камеры и доступа к магазину приложений у него нет, зато в систему предустановлены браузер, калькулятор и календарь. Весит KY-O1L около 47 граммов, говорится на сайте компании.
Непосредственным производством KY-O1L занимается японская Kyocera. Купить новинку можно будет за 32 тысячи иен, или примерно за $300.
С титулом "самого тонкого" вполне может поспорить смартфон Lenovo Moto Z, вышедший в 2016 году (читайте наш обзор). Толщина этой модели — 5,2 миллиметра, однако производитель не учитывает выступающую камеру. Однако в Lenovo тоже могут сказать, что Docomo схитрила, не включив камеру вовсе.
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