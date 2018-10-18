«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу

Крупнейший в Японии сотовый оператор NTT Docomo представил крошечный смартфон KY-O1L, заявив его в качестве "самого тонкого в мире". Располагая габаритами 91х55х5,3 миллиметра, устройство может легко уместиться в визитнице. Его планируют выпустить в конце ноября.

Устройство оснащено 2,8-дюймовым монохромным экраном на электронных чернилах, LTE-модулем и батареей емкостью 380 мАч. Камеры и доступа к магазину приложений у него нет, зато в систему предустановлены браузер, калькулятор и календарь. Весит KY-O1L около 47 граммов, говорится на сайте компании.

Непосредственным производством KY-O1L занимается японская Kyocera. Купить новинку можно будет за 32 тысячи иен, или примерно за $300.