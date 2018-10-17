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Xiaomi Mi Mix 3 получит 10 Гб оперативной памяти
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Xiaomi Mi Mix 3 получит 10 Гб оперативной памяти 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Компания Xiaomi выпустила два новых тизера готовящегося к анонсу смартфона Mi Mix 3. Первый подтвердил, что устройство оснастят 10 Гб оперативной памяти.
Второй тизер показал, что аппарат выйдет с поддержкой сетей пятого поколения (5G) и станет первым подобным коммерчески доступным смартфоном. Как сообщалось ранее, в числе других особенностей Mi Mix 3 — размещённый под экраном сканер отпечатков пальцев, выдвигающаяся камера (слайдер), усовершенствованная система трёхмерного распознавания лица, а также полностью безрамочный дисплей.
Анонс Xiaomi Mi Mix 3 должен состояться 25 октября в Китае.
Ранее News.ru рассказал, как компания Huawei продемонстрировала два новых смартфона — Mate 20 и Mate 20 Pro — на специальном мероприятии в Лондоне.
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