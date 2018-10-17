Xiaomi Mi Mix 3 получит 10 Гб оперативной памяти

Компания Xiaomi выпустила два новых тизера готовящегося к анонсу смартфона Mi Mix 3. Первый подтвердил, что устройство оснастят 10 Гб оперативной памяти.

Второй тизер показал, что аппарат выйдет с поддержкой сетей пятого поколения (5G) и станет первым подобным коммерчески доступным смартфоном. Как сообщалось ранее, в числе других особенностей Mi Mix 3 — размещённый под экраном сканер отпечатков пальцев, выдвигающаяся камера (слайдер), усовершенствованная система трёхмерного распознавания лица, а также полностью безрамочный дисплей.

Анонс Xiaomi Mi Mix 3 должен состояться 25 октября в Китае.

Ранее News.ru рассказал, как компания Huawei продемонстрировала два новых смартфона — Mate 20 и Mate 20 Pro — на специальном мероприятии в Лондоне.