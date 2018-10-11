Складные смартфоны готовятся покорять рынок

Мировой рынок смартфонов сейчас находится в хорошей форме, причём североамериканский регион, по сообщениям, оказался перенасыщенным устройствами, и компаниям даже пришлось снизить поставки. Однако это не отменяет того факта, что ему крайне необходимы если не колоссальные, то важные изменения. Причём с «начинкой» у устройств всё в порядке, а вот дизайн уже успел наскучить. Время от времени разработчики пытаются внести в него разнообразие, добавляя вырезы или делая камеры выдвигающимися, а экраны более безрамочными. Но таких решений всё равно недостаточно, учитывая, что цены на телефоны неуклонно растут.

Ситуацию на рынке должны изменить складные смартфоны, новости о которых стали появляться в Сети с завидной регулярностью. Например, летом 2018 года сразу две компании, LG и Motorola подали заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США . В обоих случаях в документах говорится о складных смартфонах.

И если патент нельзя назвать подтверждением, что устройство рано или поздно увидит свет, то такие компании, как Samsung и Huawei уже подтвердили разработку складного девайса. Кто из них рискнёт первым выпустить новинку, пока остаётся только гадать. А вот дебютная демонстрация, похоже, останется за корейским гигантом: в начале сентября исполнительный директор мобильного подразделения Samsung Донг Джин Ко заявил, что складной смартфон компании могут показать в рамках конференции в ноябре.

Медленно, но верно

Компания Display Supply Chain Consultants (DSCC) опубликовала отчёт, в котором спрогнозировала ситуацию на рынке с появлением на нём складных смартфонов. По мнению экспертов, новинку ждёт медленный старт — в 2019 году количество отгруженных устройств составил всего 3,1 млн копий, учитывая, что и Samsung, и Huawei выпустят смартфоны в первом квартале.

Позже ситуация должна измениться благодаря падению цен, улучшению доступности и повышению конкуренции. К 2022 году, судя по прогнозам DSCC, рынок складных смартфонов вырастет до 53 млн единиц, а общий доход от них составит около $6,7 млрд Как отметил генеральный директор DSCC Росс Янг, им удалось встретиться с представителями многих брендов и обсудить с ними планы на будущее, и большинство из них пребывают в восторге от долгосрочных перспектив складных дисплеев.

В то же время для некоторых компаний новая технология станет не просто возможным вектором, а необходимостью, позволяющей добиться прорыва на фоне медленного роста продаж мобильных телефонов.

«У производителей смартфонов уже есть технологии для создания складных телефонов, но они отложили массовое производство, поскольку у них есть сомнения по поводу рентабельности. Чтобы привлечь потребителей, им понадобится убийственное приложение (killer application). В противном случае потребителей, готовых платить за дорогостоящие устройства, будет немного», — отметил руководитель исследовательского центра Golden Bridge Investment & Securities Ким Чанг-рёол (Kim Jang-ryeol).

Спешка не приведёт ни к чему

Одной из главных особенностью складного смартфона, безусловно, станет его форма, которая позволит использовать девайс и как телефон, и как планшет. Производители смогут оснащать аппараты более крупными экранами, не переживая за их компактность. Первые модели могут получит 7,3-дюймовые (с разрешением 2960 x 1440) или 7,7-дюймовые (с разрешением 2960 x 2960) дисплеи. Galaxy F, по сведениям корейского источника, может получить 4,6-дюймовый внешний экран и 7,3-дюймовый основной, а кривизна при складывании составит 1,5R (зазор в 3 мм).

Но главным вопросом станет стоимость складных смартфонов, так как конечная цена гаджетов может стать камнем преткновения для многих потребителей. Эксперты предполагают, что ценовой диапазон новинки Samsung составит от 1800 до 2000 долларов. Потратить такую сумму сможет себе позволить далеко не каждый пользователь. И именно поэтому компании не спешат выпускать (или даже показывать) складные устройства, а вместо этого работают над их уникальными функциями, которые убедят потребителя в том, что столь дорогая покупка стоит своих денег.