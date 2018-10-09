Россияне назвали самые популярные смартфоны

Названы самые популярные смартфоны среди россиян

Согласно исследованию сервиса объявлений «Юла», средняя стоимость поддержанного смартфона в третьем квартале 2018 года составила 9,95 тысячи рублей.

Сервис объявлений «Юла» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что средняя стоимость проданного поддержанного смартфона в третьем квартале 2018 года составила 9,85 тысячи рублей. Более половины покупок пришлось на модели iPhone. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным аналитиков, средняя стоимость проданного гаджета снизилась на 9% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Лидируют в списке смартфоны Apple, за которыми следуют Samsung, Xiaomi и Sony.

Самой популярным гаджетом стал iPhone 5s со средней ценой 6,3 тысячи рублей. На втором месте оказался iPhone 6, а замыкает рейтинг востребованных смартфонов iPhone 6s.