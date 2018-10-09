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Россияне назвали самые популярные смартфоны
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Названы самые популярные смартфоны среди россиян 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Согласно исследованию сервиса объявлений «Юла», средняя стоимость поддержанного смартфона в третьем квартале 2018 года составила 9,95 тысячи рублей.
Сервис объявлений «Юла» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что средняя стоимость проданного поддержанного смартфона в третьем квартале 2018 года составила 9,85 тысячи рублей. Более половины покупок пришлось на модели iPhone. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным аналитиков, средняя стоимость проданного гаджета снизилась на 9% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Лидируют в списке смартфоны Apple, за которыми следуют Samsung, Xiaomi и Sony.
Самой популярным гаджетом стал iPhone 5s со средней ценой 6,3 тысячи рублей. На втором месте оказался iPhone 6, а замыкает рейтинг востребованных смартфонов iPhone 6s.
Несмотря на то, что в рейтинге лидирует Apple, количество проданных iPhone компании в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом сократилось на 12%. Штучные продажи Samsung также сократились на 12%. В штучном выражении повысились продажи только у Xiaomi и Huawei — на 1% и 29% соответственно. При этом смартфоны последних еще и подорожали в среднем на 10%, а цена iPhone выросла на 4%. Стоимость Xiaomi возросла на 2%.
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