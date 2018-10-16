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Huawei выпустила Mate 20 Pro
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Huawei выпустила Mate 20 Pro 

Lenta.ru + ещё 55 3 часа назад
Фото: GSMArena
Компания Huawei на собственной презентации в Лондоне представила новый смартфон Mate 20 Pro. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», присутствовавший на мероприятии.
Смартфон оснащен 6,39-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 3120х1440 точек. Главной особенностью телефона стала тройная камера, основной модуль которой получил разрешение 40 мегапикселей. Второй широкоугольный сенсор имеет разрешение 20 мегапикселей. Третья восьмимегапиксельная камера служит для трехкратного зума. Также Mate 20 Pro получил сканер отпечатка пальца, встроенный в экран.
Также компания представила смартфоны Mate 20 и 20 X c IPS-экранами диагональю 6,53 и 7,21 дюйма. В отличие от старшей версии, у обычных Mate 20 сканер отпечатка расположен на задней крышке. Они также имеют тройную камеру с разрешением 16, 12 и 8 мегапикселей. Все смартфона оснащены 7-нанометровым процессором Kirin 980.
Mate 20 будет выпускаться в версиях на 4 и 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Mate 20 X и Pro будeт выпускаться лишь в версии на 6 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт ПЗУ. Все три устройства также имеют слот для карт памяти NM Card.
Продажи Mate 20 начнутся 16 октября по цене от 800 евро, а Mate 20 X — 26 октября от 900 евро. Mate 20 Pro поступит в продажу также 16 октября и будет стоить 1050 евро. Вместе с ними, Huawei анонсировала улучшенную версию Mate 20 Pro, созданную совестно с Porsche Design по цене от 1700 евро.
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