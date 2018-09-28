Как москвичи на айфонах погорели

Погорели на айфонах: москвичи зря простояли в очереди на Тверской

Сегодня, 28 сентября, в России стартовали продажи iPhone XS и iPhone XS Max. В этот раз традиционный ритуал стояния в очереди прошел не совсем обычно. «Ридус» рассказывает, как это было.

Провальный бизнес-план

Очередь за новинками от Apple начала формироваться еще в понедельник. Люди разбили у Re: store на Тверской импровизированный лагерь — принесли складные стулья, раскладушки и спальные мешки. Мерзли, мокли под дождем, спали по часу-два в кафе, а то и не спали вообще.

Большинство пытались продать места в очереди — за первое просили 400 тысяч рублей. Но желающих выложить такую сумму не нашлось. В 5 утра, когда начали раздавать талоны, дававшие право на покупку телефона, «бизнесмены» поняли, что ошиблись.

В итоге первый человек, стоявший в очереди, просто порвал браслет и ушел (в закат). А первым настоящим покупателем стал Анатолий Дорошенко, который пришел к магазину в половине седьмого.

«Я пришел сегодня в 6:35, взял талон. Все. До меня 246 человек продавали очередь», — поделился он.

Михаил, простоявший возле магазина почти четыре дня, хотел выручить 250 тысяч за пятое место, но не нашел желающих.

«Во-первых, это не прорыв [Apple], это модернизация, и это на неделю позже, чем во всем мире. Заработать не удалось, всего лишь четыре дня такого крутого экшена. Мы попели песен, понервничали, похудели — это тоже, кстати, неплохо. В общем, надо во всем искать плюсы», — рассказал он.

Пресс-секретарь Re: store Людмила Семушина подтвердила — в этом году не было никакого смысла продавать очередь.

«В прошлом году старт продаж айфонов в России совпал со стартом в Америке и в Европе. В этом году у нас неделя разницы. Плюс ко всему, покупатели видят, что перед магазином стоит много народу. И если они не хотят стоять в очереди, они могут купить айфон в любом магазине телефонов. Кроме того, есть предзаказ — людям спокойнее заказать и потом прийти и забрать», — объяснила «Ридусу» представитель компании.

Крик души Милонова

Накануне вечером мимо магазина проходил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он случайно услышал разговор о продаже мест в очереди и не смог остаться равнодушным.

«Ребят, скажите, у вас все нормально? Реально, стоять здесь, унижаться ради телефона. Ну, ты бабло заработать, ты спекулянт, понятно, — обратился он к одному из «предпринимателей». — Кто за бесплатно здесь стоит?» «Я!» — крикнули из толпы. «Ну, значит, ты сумасшедший», — подытожил Милонов.

Потасовка с кавказцами

В прошлом году 50 мужчин, похожих на выходцев из Чечни, подошли к ребятам, стоящим в очереди, и бесцеремонно их подвинули. В этот «злоумышленники» попытались повторить свою выходку, но у них ничего не получилось.

«В 5 утра, когда началась выдача талонов, к нам подошли несколько кавказцев и мило попросили подвинуться. Мы отказали, началась небольшая потасовка, нас было заметно больше, они отступили. По уходу они сказали, что в следующий раз так просто мы не отделаемся», — рассказал один из участников очереди.

«170 тысяч куда-то пропали»

Молодому человеку не повезло — он стоял в очереди со вторника, хотел продать место или в крайнем случае перепродать айфон, но сегодня что-то пошло не так.

«Я получил свой талон под номером 5. Ко мне подходит чувак и спрашивает, можно ли купить мой талон за 200 к. Я соглашаюсь, он мило беседует, спрашивает, не подделка ли. Я достаю свой талон, не спал два дня, показываю его. Он выхватывает талон, толкает меня, быстро передает другому, тот третьему, оказалось, что их целая толпа. И они убегают», — пожаловался он.

Другой мужчина хотел подарить телефон жене, но в очереди лишился 170 тысяч рублей. Сегодня он пришел к магазину, купил место за 50 тысяч и уже возле кассы понял, что денег нет.

«Остальные 170 тысяч куда-то пропали. В кошельке были», — признался несостоявшийся покупатель.

Ребята, которым не удалось продать места, шутят, что теперь будут испытывать судьбу в «Джойказино». Сейчас у здания Re: store в основном только журналисты, а в стороне на асфальте — стопка ненужных картонных объявлений.