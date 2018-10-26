В России стартуют продажи iPhone XR

Продажи нового смартфона корпорации Apple — iPhone XR — начинаются в России в пятницу. Опрошенные ТАСС ритейлеры по итогам предсказа ожидают повышение спроса на эту модель уже после официального старта продаж.

Предзаказ на новинку от Apple стартовал 19 октября. "За прошедшую неделю спрос на оформление предзаказов на iPhоne XR был уверенным, но ровным. Как мы и ожидали, многие покупатели ждут возможности посмотреть на устройства живьем, оценить новые цветовые решения и новый форм-фактор с диагональю 6,1 дюйма не только по фотографии", — рассказали ТАСС в пресс-службе группы "М. Видео — Эльдорадо", уточнив, что самой востребованной моделью стал черный iPhone XR c 128 Гб памяти.

В пресс-службе re:Store также считают, что спрос на модель увеличится после того, как покупатели смогут ознакомиться с новинкой Apple вживую. Несмотря на то что итоги предзаказа продемонстрировали высокий интерес у покупателей к черному iPhone XR, в первые дни предзаказа лидировали модели в красном и коралловом цветах, уточняют в re:Store.

"Евросеть" При этом пиар-директор объединенной компании "Связной" Александра Перцева отметила ТАСС, что за неделю предзаказа спрос на модели с объемом памяти в 128 Гб и 64 Гб был примерно одинаковым — 46% и 43% соответственно.

В то же время операторы связи зафиксировали высокий спрос на новую модель смартфона. По словам представителя МТС, число предзаказов на iPhone XR почти в 1,5 раза опережает заказы на iPhone XS и XS Max за аналогичный период времени. "Пользователям понравилась новинка от Apple благодаря широкому выбору ярких расцветок корпуса и мощной начинке, которая почти не уступает более дорогим моделям", — отметили в пресс-службе оператора.

Представитель "Вымпелком" (бренд "Билайн") указал, что динамика предзаказов к выходным удвоилась, однако предпочтения покупателей не изменились. "Чаще всего клиенты выбирают модели черного цвета с памятью 128 Гб, также в топ цветов попали белый и красный", — рассказали в "Вымпелкоме".

По данным сервиса объявлений "Юла", с начала недели поисковые запросы на новую модель увеличились в три раза, а объявления по предзаказу начали появляться еще за неделю до официального появления iPhone XR в магазинах.

О новой модели iPhone

iPhone XR стал третьей новинкой, представленной Apple в сентябре. Продажи других представленных тогда моделей — iPhone XS и iPhone XS Max — стартовали в России 28 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 26 октября можно купить iPhone XR в белом, черном, синем, желтом, коралловом цветах и в специальном цвете (Product) Red с памятью 64, 128 и 256 Гб. Цена на смартфон в официальном интернет-магазине будет варьироваться от 64,99 тыс. до 77,99 тыс. рублей в зависимости от объема памяти телефона.

iPhone XR лишен кнопки Home, как и старшие модели iPhone XS и iPhone XS Max, и оснащен дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, изготовленным, однако, по более дешевой в сравнении с OLED технологии LCD. В этом смартфоне установлена одинарная 12-мегапиксельная камера. При этом в iPhone XR также задействован новейший процессор A12 Bionic.