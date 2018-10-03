На что способен телефон за 130 тысяч рублей

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Apple научила iPhone и iPad заряжаться с выключенным экраном 

Ferra.ru + ещё 61 8 часов назад
Фото: Юлия Воробьева
Во второй бета-версии iOS 12.1 для разработчиков, компания Apple исправила неприятную проблему с зарядкой iPhone XS, XS Max и других мобильных устройств.
Напомним, пользователи новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max начали жаловаться на новую проблему. В большинстве случаев, они начинают заряжаться только когда «разбудит» смартфон, а с выключенным экраном зарядка не идёт.
Как оказалось, проблема касается не только iPhone XS и iPhone XS Max, ей подвержены и некоторые другие устройства с iOS 12. В новой бета-версии Apple исправляет эту недоработку и гаджеты начали заряжаться корректно.
Стабильной версии iOS с этим исправлением пока не выпущено, но можно надеяться, что релиз не заставит ждать себя слишком долго.
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