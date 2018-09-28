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Банк России стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка
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Банк России стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Фото: Новые Округа
Банк России стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка, докапитализировав его на 9 млрд руб. — ЦБ.
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