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Банк России стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка
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Банк России стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка
ТАСС
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ещё 11
2 часа назад
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Банк России
стал владельцем
Азиатско-Тихоокеанского банка
, докапитализировав его на 9 млрд руб. — ЦБ.
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