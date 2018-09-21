В Москве начали продавать очередь за «Айфонами»

Место в очереди за новыми версиями смартфона «Айфон» стоит как два новых «Айфона», сообщает «Лайф».

Издание обратило внимание на появление на интернет-доске объявлений «Авито» лотов под названием «Постою в очереди за новым "Айфоном"». Некоторые из продавцов требуют за свои услуги 250 тысяч рублей, то есть вдвое больше стоимости самого дорогого нового «Айфона».

Тем не менее на подобных сайтах встречаются и более выгодные предложения. Некоторые продавцы готовы постоять в очереди за 100 тысяч, а некоторые и вовсе за 30 тысяч.