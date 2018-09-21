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В Москве начали продавать очередь за «Айфонами»
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В Москве начали продавать очередь за «Айфонами» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Место в очереди за новыми версиями смартфона «Айфон» стоит как два новых «Айфона», сообщает «Лайф».
Издание обратило внимание на появление на интернет-доске объявлений «Авито» лотов под названием «Постою в очереди за новым "Айфоном"». Некоторые из продавцов требуют за свои услуги 250 тысяч рублей, то есть вдвое больше стоимости самого дорогого нового «Айфона».
Тем не менее на подобных сайтах встречаются и более выгодные предложения. Некоторые продавцы готовы постоять в очереди за 100 тысяч, а некоторые и вовсе за 30 тысяч.
На прошлой неделе американская корпорация Apple презентовала три новых модели смартфонов «Айфон» — Xr, Xs и Xs Max. Самая дешевая версия первой обойдется в 64990 рублей, второй — в 87990, а третьей — 96990.
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