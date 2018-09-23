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Глава Apple объяснил дороговизну новых айфонов
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Глава Apple объяснил дороговизну новых айфонов 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам Тима Кука, iPhone XS и XS Max могут заменить пользователю все другие гаджеты
Глава компании Apple Тим Кук обосновал высокую цену новых айфонов тем, что это «наиболее продвинутые» модели, когда-либо выпускавшиеся компанией. По его словам, iPhone XS и XS Max могут заменить пользователю все другие гаджеты.
«Смартфон заменил вашу цифровую камеру, вам больше не нужна отдельная. Он заменил вашу видеокамеру, музыкальный плеер. Он заменил все эти разные гаджеты. И вполне возможно, смартфон стал действительно много значить», — заявил Кук.
Apple представила новые iPhone XS, XS Max и XR 12 сентября. iPhone XS будет стоить в России 87 990 рублей, XS Max — 96 990 рублей. «Бюджетный» XR обойдется почти в 65 тысяч рублей.
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