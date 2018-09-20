Наушники Huawei смогут заряжаться от смартфона

Bottom chin ironed out. #Mate20

Bottom chin with… dunno… not a logo, but… something. pic.twitter.com/2R38gGpgzv— Roland Quandt (@rquandt) 20 сентября 2018 г. Редактор портала WinFuture Роланд Куандт поделился изображением новых беспроводных наушников FreeBuds 2 Pro от Huawei. Компания должна представить аксессуар вместе со смартфонами Huawei Mate 20.

Главной особенностью девайса, который очень похож на аналогичный продукт Apple, станет футляр для наушников, который сможет подзаряжать беспроводным путём при помощи новый телефонов. При желании пользователь также сможет воспользоваться порт USB Type-C.

Как сообщалось ранее, вес FreeBuds 2 Pro составит 4,1 г. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, Hi-Res Wireless Audio, а также работу с голосовым помощником Google Assistant. Ожидаемая стоимость девайса — €160-180.

Ранее News.ru рассказал, что в первой бета-версии iOS 12.1 для разработчиков обнаружилось упоминание нового iPad Pro. Его анонс и выход должен состояться этой осенью.