Ещё
Объявлена российская цена на новый Samsung
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко призвал готовиться к новой войне в Донбассе
Порошенко призвал готовиться к новой войне в Донбассе

Объявлена российская цена на смартфон Samsung с тремя тыльными камерами 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Ferra.ru
Российское представительство Samsung Electronics объявило условия выхода смартфона Galaxy A7 (2018) в России. Модель стала первым смартфоном Samsung с тройной основной камерой.
В России новый Galaxy A7 будет доступен только в трёх цветовых вариантах из четырех преставленных — синем, черном и розовом, без золотистой версии. Продажи начнутся в октябре по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей за модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. В Европе цена составит 349 евро.
Тыльная камера сочетает основной модуль на 24 Мп с апертурой f/1.7, вспомогательный ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора в 120 градусов и 5-мегапиксельный модуль для измерения глубины.
Смартфон оснащается 6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2220 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.
Аппаратной основой Samsung Galaxy A7 стал восьмиядерный процессор, точная модель не названа, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч и возможностью быстрой зарядки.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth v5, GPS + ГЛОНАСС, NFC (не во всех регионах). Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Размеры составляют 159,8 x 76,8 x 7,5 мм, а вес — 168 граммов.
Ferra.ru: последние новости
Apple выпустила iOS 12 Названа цена удешевленного флагмана Meizu Смартфон OnePlus 6T уже показали в официальном рекламном ролике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонской нашли новую должность79
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году263
Порошенко спровоцировал беспорядки82
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки120
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма287
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:39
Порошенко спровоцировал беспорядки
В мире Происшествия
15:57
Поклонской нашли новую должность
Политика
03:26
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки
Происшествия Общество
26:01
Дилетантские фантазии: опровергнута одна из версий крушения Ил-20
Армия Оружие
04:50
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма
В мире Армия
00:36
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году
Общество
03:24
Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение