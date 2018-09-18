Владельцев смартфонов Xiaomi завалили рекламой

Владельцы смартфонов компании Xiaomi начали жаловаться на появление большого числа рекламы после обновления прошивки. Об этом они пишут на Reddit.

«После обновления на 8.9.13 количество рекламных блоков увеличилось. Стандартный плеер и другие предустановленные программы показывают рекламу при каждом запуске, хотя функция с "рекомендациями" отключена, — пишет один из пользователей гаджета. — Господи, реклама есть даже в приложении "Настройки"».

В прошивке MIUI, которая установлена на аппаратах Xiaomi, установлена собственная платформа MSA для обработки рекламных баннеров в программах, которые установлены на гаджете. При этом приложение MSA не рекомендуется удалять даже с root-правами.

Reddit

Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов. Однако в результате компания вышла на Гонконгскую биржу с оценкой в 54 миллиарда долларов.