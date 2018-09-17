Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?

Качество операционных систем Apple падает с каждым новым релизом. Причем это касается не только iOS, где относительно свежие устройства начинают беспричинно тормозить и лагать, но и macOS. Годы жалоб дали свои плоды, и Apple пообещала выпустить стабильную и быструю операционную систему. 17 сентября новая iOS вышла официально, и «Лента.ру» разбиралась, что в ней нового и стоит ли обновляться.

Сгруппировались

Внешне в новой iOS практически нет никаких изменений. Самое главное и первое, что бросается в глаза, — полная переработка «Центра уведомлений». Теперь им даже можно пользоваться, во-первых, благодаря группировке пушей. Причем, помимо складывания их по категориям, система анализирует поведение пользователя и ранжирует уведомления. Таким образом, самые важные оповещения всегда будут вверху списка, а рассылки — внизу.

Сюда же можно добавить возможность быстрой настройки «Центра уведомлений». Свайпом влево открываются возможные действия: удалить пуш, открыть предпросмотр и настройки. Помимо этого, можно либо отключить звук уведомлений этого приложения, либо отключить уведомления вовсе.

Режим «Не беспокоить» также поменяли, добавив больше гибкости. Если раньше были варианты просто включить его или настроить автоматический запуск, то теперь появились новые вкладки. Его можно запустить на один час, до наступления утра и до момента, пока пользователь не покинет локацию. К тому же появилась отдельная кнопка «Отход ко сну», при включении которой на экране смартфона не будут отображаться уведомления (но приходить они будут), а сам дисплей будет затемнен. После отключения режима все уведомления отобразятся на экране в хронологическом порядке.

Немного больше визуальных изменений в iOS под iPad. Разработчики полностью переделали управление планшетом, сделав его на манер iPhone X. Для выхода из приложения нужно сделать свайп снизу экрана. Но то же самое действие применяется для запуска Dock, поэтому первое время придется привыкать к новым жестам. Чтобы запустить многозадачность, необходимо также провести пальцем снизу экрана, но затем некоторое время удерживать его (в точности как на новых iPhone). «Центр управления» вызывается свайпом с правого верхнего угла вниз. Вероятно, таким образом Apple готовит пользователей к выходу iPad без кнопки Home, потому что даже сейчас она нужна лишь для Touch ID.

«Самая быстрая iOS»

С учетом дурной репутации Apple в отношении iOS гораздо важнее то, как обстоят дела с оптимизацией системы и скоростью работы. И с этим в iOS все как никогда хорошо. На удивление, даже на первых тестовых версиях системы устройства работали быстрее и стабильнее, чем на iOS 11. Да, случались вылеты, но во время бета-теста это нормально. На GM-версии все работает невероятно хорошо и быстро.

В Apple утверждают, что камера теперь запускается на 70 процентов быстрее, клавиатура в мессенджерах появляется на 50 процентов быстрее, а общая скорость работы при интенсивной нагрузке выросла в два раза. И тут в компании не лукавили (хотя мало кто решится с секундомером замерять разницу), потому что скорость работы действительно ощутимо возросла.

Важно отметить, что это касается всех устройств, поддерживающих iOS 12. А среди них есть iPhone 5s и iPad Air 2013 года выпуска. В реальных тестах лоб в лоб старенький 5s на новой прошивке включается, запускает приложения и выполняет другие операции быстрее, чем на iOS 11.4.1. После обновления смартфон становится гораздо отзывчивее и пропадают дерганые анимации.

Однако наиболее ощутимый прирост производительности заметен на более современных устройствах, вроде iPhone 7. Да даже iPhone X ускорился, хотя он без проблем «вытягивал» iOS 11. Немалую роль в этом сыграло и то, что Apple ускорила анимации системы. В плане автономности, увы, никаких изменений нет. Хотя уже хорошо то, что она вообще никак не изменилась.

Дали по рукам

На презентации новых ОС Apple немало времени уделила безопасности персональных данных. Для многих, вероятно, стало открытием, что сайты собирают массу информации о пользователях, начиная от устройства, с которого он заходит, и заканчивая его примерным местоположением. Особенно актуально это стало после череды скандалов с Facebook.

Соответственно, первые изменения безопасности системы касаются трекеров соцсетей. В браузере Safari на iOS 12 и macOS 10.14 Mojave установлен запрет на передачу информации об устройстве и отслеживании пользователей через различные кнопки и окна комментариев (правда, до тех пор, пока он сам на них не нажмет). Таким образом, Facebook и другие соцсети не смогут следить за юзерами на сторонних сайтах. Эта функция включена по умолчанию, чтобы обезопасить пользователей, которые даже не знают о таких способах слежки.

Одновременно с этим Apple прикрыла деятельность Cellebrite и GrayShift, продуктами которых пользуются спецслужбы по всему миру (включая Россию) для взлома iPhone. В старых iOS после разблокировки ограничение доступа к данным происходило только спустя неделю бездействия. Для полного перебора требовалось всего несколько дней, поэтому уязвимость активно эксплуатировали. В iOS 12 этот временной промежуток сократили до одного часа, закрыв возможность для взлома с помощью брутфорса.

Кроме того, упростили работу с паролями на устройстве. Во-первых, теперь при регистрации на сайтах iOS будет сама предлагать сложные и уникальные пароли (эта функция уже есть в macOS), а затем сохранять их в «Связке ключей iCloud». В случае, когда пользователь пытается сам придумать пароль, ему напомнят, если он уже использовался на других сайтах. Сторонние менеджеры паролей, вроде LastPass и 1Password, также теперь получили нативную поддержку в Safari и других приложениях.

Последнее, но одно из самых любопытных: появилось автозаполнение одноразовых кодов, которые приходят по SMS при двухфакторной авторизации. На iPhone X (как и Xs с Xr) можно добавить второго человека для разблокировки с Face ID.

Более мелкие изменения

Подробная информация об аккумуляторе

В конце прошлого года выяснилось, что из-за износа аккумулятора iOS начинает замедлять смартфон для того, чтобы он мог прожить дольше. Многих это возмутило, поэтому немного позже Apple дала возможность пользователям узнать состояние батареи смартфона и отключить замедление (если оно работает). В iOS 12 добавили более подробную информацию об аккумуляторе. В отдельной вкладке можно посмотреть график использования батареи и узнать, какие приложения больше остальных «высаживают» смартфон.

iMessage, Facetime и Memoji

Несмотря на то что у Animoji было не так много фанатов, Apple продолжает развивать историю и добавила Memoji. Принцип работы примерно такой же, но вместо заготовленных масок пользователь может создать маску из собственного лица (прямо как у Samsung). Поддержка этих масок есть в iMessage и Facetime. В последнем, к слову, добавили поддержку групповых звонков одновременно для 32 человек, причем как посредством видео, так и голоса.

Экранное время

Одной из самых продвигаемых особенностей iOS 12 стала новая функция «Экранное время». Сделано это, чтобы отучить людей проводить слишком много времени за смартфонами и соцсетями, но, пойдет ли это в массы, пока непонятно. Система собирает данные о том, как много и что пользователь делает за устройством, и выдает еженедельные отчеты. В идеальном мире юзер, глядя на эти цифры, должен как-то изменить свое поведение. Но в реальности это воспринимается не более как занятная информация.

Появилась возможность блокировать все отвлекающие приложения на определенное время. Например, можно самому себе запретить запускать соцсети на работе или после превышения лимита. Это можно настроить и как «Родительский контроль», то есть отключить на смартфонах детей некоторые приложения, чтобы они не играли и не сидели в соцсетях на уроках.

Рулетка и другие штатные программы

Apple продолжает развивать платформу ARKit и выпустила вторую версию платформы. Но это не так уж интересно, в отличие от нового приложения «Рулетка». С помощью камеры смартфона оно может измерять реальные объекты, причем делает это довольно четко. В это же приложение переехал «Уровень», который раньше находился в программе «Компас».

Также разработчики переработали некоторые штатные программы. Например, полностью обновили дизайн «Акций», «Книги» и «Диктофон». В App Store появилась вкладка «Вам могут понравиться эти статьи» с прошлыми подборками. В «Фото» добавили пункт «Для Вас», где собраны лучшие (по мнению системы) снимки, улучшили поиск и добавили поддержку фотографий в RAW для обработки.

iOS 12 — первый за долгое время стабильный релиз Apple. Пусть в ней и нет каких-то визуальных изменений, все самое важное скрывается «под капотом». Тут и улучшение быстродействия, и повышение безопасности, и прочие мелкие изменения. Новая iOS вышла 17 сентября для iPhone 5s, SE и новее, а также для iPad, начиная от первого Air и iPod Touch шестого поколения.