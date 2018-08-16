Как на самом деле устроен рынок ремонта iPhone. Разбираемся

РазбираемсяВ Китае есть рынок неофициальных, послепродажных запчастей, которые используются исключительно для ремонта iPhone. Это внушительные по размерам фабрики, задача которых заключается в производстве компонентов для сервисных центров и мастерских, занимающихся ремонтом техники Apple

Экосистема ремонта устройств Apple весьма увлекательна, но полна специфических моментов, которые вводят потребителя в заблуждение. Все это из-за наличия сторонних заводов, независимых ремонтных мастерских, авторизованных сервисных центров и контор, готовых выполнить ремонта айфона «за три рубля».

Издание MacRumors решило приоткрыть завесу тайны и посмотреть на параллельный мир техники Apple. Мир, в котором производят комплектующих для ремонта iPhone.

Далее последует подробный перевод оригинальной статьи. Откидывайтесь на спинку кресла и приготовьтесь потратить пару минут своего времени. Будет интересно.

Послепродажные заводы

Мы решили изучить, как же устроена экосистема ремонта техники Apple после просмотра видеоролика, отправленного нам одним из инсайдеров.

На видеоролике показан один из цехов, в котором сотрудники изготавливают тачскрин для iPhone. Это тонкая пластиковая пластина, которая крепится к LCD-дисплею с помощью шлейфа. Как только вы прикасаетесь пальцем к экрану, тачскрин преобразовывает прикосновения в цифровую команду.

А дальше подключается процессор iPhone и происходит «магия Apple».

На этом же видеоролике показан процесс установки дигитайзеров (тачскринов) непосредственно на LCD-матрицу. Матрицы привезены уже с другого завода. В помещении абсолютная стерильность. Так получается модуль, который будет позднее отправлен тысячам сервисным центрам по всему миру.

В этом цеху, если верить нашему источнику, работает около 10 человек. Тем не менее за месяца эта команда может производить около 10 тыс. дисплейных модулей. Стоимость оборудования для данной операции составляет около $90 тыс. Правда, неплохая инвестиция для получения производства с такими масштабами.

Так выглядит тот самый дисплейный модуль, который производят на описанном выше заводе.

А вот производством самих матриц или дисплеев занимаются абсолютно другие заводы. Масштабные, со сложным многоступенчатым циклом производства. Ежемесячно такие гиганты, как Longteng LCD, Sheshao, JiDongFang и Tianma способны производить миллионы комплектующих в месяц. К слову, именно эти заводы зачастую и выпускают LCD-дисплеи для тысяч ремонтных мастерских.

Все, что вы находите на AliExpress и Alibaba по запросу «дисплей для iPhone, Samsung, Xiaomi и т.д.» родом именно с этих фабрик.

И вот тут стоимость оборудования оценивается в сотни миллионов долларов. Правда и обороты тут абсолютно дикие: миллиарды долларов в год.

Постоянно растущий спрос

Вот такой независимый сервисный центр расположен неподалеку от Купертино (Калифорния). Практически возле штаб-квартиры Apple&

Производить компоненты для смартфонов — выгодное дело. Количество компаний, которые занимаются выпуском запчастей постоянно растет, как и растет спрос на комплектующие.

Учитывая то, что Apple не отправляет запчасти сервисным центрам, которые не являются авторизованными, сторонние мастерские и сервисы вынуждены закупать их на таких вот заводах.

Только на территории США есть около 15 тыс. неавторизованных ремонтных мастерских. И все они покупают комплектующие у китайских заводов. Количество подобных сервисов по всему миру в десятки и сотни раз выше.

Качество деталей для сервисов

Наверняка вы уверены, что замененная деталь всегда хуже оригинальной. В случае с Apple эта аксиома с каждым годом только утверждается.

Мы привыкли считать, что компоненты, которые производят китайские заводы могут сломаться через год, два или три. Оригинальные же от Apple могут работать и 5, и 10 лет.

Но это не всегда так. Хотя большинство сервисных центров уверены в этом.

MacRumors пообщалось с разборщиком из iFixit Кайлом Висэнсом. Кайл разделил все комплектующие на три категории:

полное дерьмо, которое нельзя даже рядом класть возле запчастей Apple

близкое по качеству, но не так хорошо, как у Apple

запчасти, которые невозможно отличить от оригинала без наличия специального оборудования для тестирования

iPhone с оригинальным дисплеем справа, со сменным — слева.

Еще один специалист-ремонтник Мансур Сафи разделил запчасти на четыре класса: Premium, Grade A, Brade, Grade C.

Если я установлю клиенту что-то из класса А, я знаю, что он вернется ко мне через время. И я буду чувствовать себя не очень хорошо.

Если я установлю ни Premium, ни класс А, я не успею моргнуть глазом, как деталь вновь сломается.

В любом случае, замененный дисплей всегда видно. Да, даже если это дисплей А-класс (кстати, мы писали о том, что оригинальных дисплеев для iPhone вообще не существует).

На видео ниже как раз и показана разница между дисплеями, которые контролирует лично Apple, и дисплеем для iPhone 7, произведенным где-то в Китае.

Мансур пояснил, что если сравнить iPhone 7 с оригинальным экраном и iPhone 7 с замененным на Premium, то разница будет заметна. Но только если два смартфона держать в руках сразу.

Как правило, отремонтированный айфон в пределах 5% отдает либо в сторону желтого, либо в сторону голубого. Но без сравнения с «эталоном» разницу увидеть невозможно.

Да, комплектующие, которые предоставляет Apple лучше, но иногда у человека просто нет времени ждать. Ему нужно отремонтировать смартфон «чтобы работал» и сделать это прямо сейчас.

Лакшми Аграваль из сервисного центра Cupertino iPhone Repair назвал еще несколько проблем дешевых китайских дисплеев для iPhone: «У них отвратительный поляризационный слой, часто проблемы с 3DTouch, преобладание желтого цвета, несоответствие частоты обновления требуемой».

Для примера, сервисные, которые используют высококачественные компоненты сталкиваются лишь с 1 возвратом в сутки. И это на сеть из 425 магазинов. Гарантийных же повторных ремонтов не более 2% от всего количества.

В любом случае, для запасных комплектующих к айфонам нет универсальной классификации. Это совершенно свободный рынок без стандартов. Рынок, который не контролирует непосредственно Apple, весьма хаотичен. Разносол, одним словом.

Оригинальные дисплеи либо еду на сборку нового iPhone в Apple, либо отправлены в авторизованный сервисный центр, либо сняты с iPhone-донора. Все это можно назвать «оригинальным дисплеем». А то, что предлагают некоторые сервисы под баннером «только оригинальные дисплеи для iPhone» — вранье.

Впрочем, тут все как и на авторынке. Есть оригинальные комплектующие у официалов, есть хорошие и плохие аналоги, а есть рынки разборок.

Рынок вторичных компонентов (доноров)

Существует еще один рынок, на котором можно приобрести комплектующие для ремонта iPhone. Это, так называемый «рынок доноров».

Представители сервисного центра (разумеется, неавторизированного) берут LCD-дисплей от iPhone с мертвой материнской платой и ставят на тот, который требует ремонта дисплейного модуля.

Тут тоже есть свои фабрики. Их — менять дигитайзеры или тачскрины на разбитых дисплеях, ставить новые, а затем отправлять в ремонтные мастерские.

Увы, в отличие от фабричных «штамповок» самого разного качества, найти «донорские дисплеи» не так просто. Их количество всегда строго ограничено. Но сервисные центры стараются их покупать.

И динамика в этом плане прогрессирующая. Все больше уважающих себя сервисных центров (еще раз — неавторизированных) стремятся закупать как можно меньше дисплеев, произведенных на заводах.

Авторизованные сервисные центры

Получить доступ к оригинальным комплектующим при ремонте техники Apple можно исключительно в авторизованных сервисных центрах. В мире их около 4,8 тысяч. Сравните с десятками тысяч неавторизованных.

Те сервисные центры, которые хотят стать авторизованными поставщиками услуг Apple, должны соответствовать ряду критериев. Для получения статуса АСЦ необходимо пройти курсы, сдать экзамены. Все это стоит тысячи долларов.

Вот прейскурант на сертификаты авторизованного ремонтника.

К тому же, Apple периодически устраивает проверки. АСЦ должен соответствовать всем стандартам компании. Иначе, прощай столь дорогая покупателю приписка «авторизованный сервисный центр».

Но среди плюсов — доверие клиентов. Ведь человек, который обратился в АСЦ уверен, что получит качественный ремонт. А значит количество обращений будет значительно больше. Плюс АСЦ добавляется в базу на официальный сайт Apple.

У АСЦ есть и еще одна не очень приятная деталь, ограничивающая их деятельность. Apple запрещать целый ряд видов ремонтов, требуя отправку устройств непосредственно в компанию. Это, мало того, что занимает много времени и вынуждает клиента ждать, так еще и не приносит прибыли самому сервисному центру.

Один из представителей авторизованного сервисного центра подчеркнул, что если вы планируете заниматься исключительном Mac, можно обойтись и без получения статуса авторизованного сервисного центра.

В случае же с ремонтом iPhone все намного сложнее. Курсы, учебные пособия, доступ к оригинальным комплектующим и зачастую непростая процедура ремонта — все это требует обучения.

Работать непосредственно с Apple все же лучше. Вы значительно меньше рискуете. Нередко ремонт был невозможен из-за низкого качества сторонних компонентов или их неверной установки. Мы все это уже прошли.

Нередко обращались клиенты, у которых iPhone немного искривлен. Если вы достанете батарею, замените дисплей, а затем попробуете собрать все обратно, тут же получите треснувший экран.

С аккумуляторами отдельная история. Одно неверное движение при его извлечении и приготовьтесь доставать огнетушитель. Пожар гарантирован.

Без отправки смартфона в Apple можно заменить камеру, аккумулятор, некоторые элементы. Более сложные операции должны выполнять уже в специально оборудованных лабораториях компании.

Там есть разные устройства, делающие ремонт максимально качественным. Вот, например, аппарат, которые называется Horizon Machine. До прошлого года она было доступна исключительно розничным магазинам и отделам ремонтных складов.

Начиная с прошлого лета Horizon Machine стали рассылать по сервисным центрам США. Но выделили их всего 200 штук, поэтому данный девайс по-прежнему в дефиците.

Независимые сервисные центры

Есть сразу несколько причин по которым многие сервисы отказываются от получения сертификата авторизованного поставщика услуг Apple.

Мы решили на работать с Apple. Apple не платит много. У них есть ограничения на ремонт. Зачастую все сводится к отправке девайсов в удаленные лаборатории компании. А это занимает очень много времени.

Проще говоря, нас не устраивает то, сколько платит Apple. Работать напрямую с компанией невыгодно.

К тому же для малого бизнеса программа Apple приводит к большому количеству ограничений. Цены на ремонт и комплектующие фиксированы, Apple все диктует и отойти от такой диктатуры нельзя.

Иногда отправка смартфона в Apple обходится дороже ремонта.

Если бы мы только ремонтировали iPhone и были авторизованным сервисным центром, думаю, что мы бы скоро закрылись.

По сути Apple ремонтирует лишь два компонента iPhone: меняет аккумулятор и заменяет дисплей. Во всех остальных случаях компании выгоднее заменить устройство целиком.

А вот неавторизованные сервисные центры могут решить и проблему с динамиками, и с портом, и с материнской платой. И все это обойдется клиенту дешевле, чем запросит за полную замену смартфона Apple.

Неавторизованные сервисные центры указывают и услуги по реболлингу чипов, перепайка SMD-компонентов и микропайке. Apple во всех трех случаях заломит цену как за замененный iPhone.

Более того, среди сервисных центров бытует мнение, что Apple решает кому давать статус АСЦ по географическому положению. Многие так и не дождались сертификации.

Философия ремонта Apple

При любых неполадках с гаджетом Apple рекомендует обратиться в розничный магазин или авторизованный сервисный центр компании для ремонта. Все же независимые ремонтные магазины компания называет небезопасными.

Все потому, что отремонтированный iPhone не проходит испытания в вышеназванной машине Horizon. Отсутствие высокоточной калибровки в последствие может вызвать самые разные поломки.

Apple указывает на следующие: появление битых пикселей, отказ кнопок, сенсора Touch ID, появление засветов по периметру дисплея, хрип динамика,

Одним словом, Apple уверена, что устранить любые поломки в своих устройства способна только она и никто другой. А то, что ждать такого ремонта иногда приходится неделями, компанию не сильно волнует.

Разница в стоимости

Ремонт в независимых сервисных центрах, как правило дешевле, чем официальный ремонт у Apple. Именно поэтому многие клиенты избегают обращения в АСЦ.

Впрочем, при ремонте более новых iPhone и при условии установки качественных комплектующих, стоимость ремонта у Apple и у неавторизованного сервисного центра примерно равна. Другое дело, когда пользователю нужно отремонтировать смартфон, который был выпущен несколько лет назад.

Здесь проще обратиться к неавторизованному сервисному центру.

Представитель сервисного центра QuickStart Cellular, не имеющего сертификацию Apple, рассказал, что берет за ремонт около от 60 до 90 долларов, в зависимости от модели: от iPhone 6 до iPhone 8 Plus. У Apple же только стоимость замены дисплея на указанных моделях варьируется от 129 до 169 долларов.

Чтобы не быть голословным, вот прейскурант услуг Apple:

А вот приблизительные цены на ремонт у неавторизованных сервисных центров:

Ремонтировать «шестерку» и все айфоны с дисплеем 4,5 дюймов намного выгоднее именно в таких мастерских.

Есть и вариант самостоятельного ремонта. Так, например, сайт iFixit предлагает ремонтный комплект для замены дисплея iPhone 7.

Набор включает дисплейный модуль и весь необходимый набор инструментов для беспрепятственной разборки айфона. Стоит такой комплект $90, а это намного дешевле установленных Apple цен. Правда и вариант это лишь для тех, у кого руки растут из правильного места.

Так куда лучше обращаться

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. У каждого владельца айфона свои взгляды на ремонт, свое отношение к технике и гаджетам.

Лучше всего перед тем, как обратиться к независимым сервисным центрам, детально изучить отзывы других пользователей, потратив несколько часов на поиск лучшего.

Дело в том, что на рынке OEM-комплектующих, как уже говорилось выше, нет единого стандарта качества. Более щепетильные сервисы самостоятельно отправляются в Китай и буквально изучают технологию производства на конкретных фабриках, проверяя качество комплектующих лично.

Но и стоит не забывать главного. Как только вы хотя бы единожды отремонтировали айфон у неавторизованного сервиса, вы сразу же теряете гарантию. И даже если вы потом решите обратиться к официалам, придется платить за ремонт, но уже по установленным прайсам Apple и без надежды на гарантию.

Бывают и случаи, когда вы держите в руках модель айфона, отремонтировать которую не сможет никто, кроме представителей Apple. Например, OLED-дисплеев для iPhone X попросту нет в производстве сторонних OEM-производителей. Есть умельцы, которые устанавливают в iPhone X вместо OLED обычные LCD-матрицы, но это реально абсурд.

Еще один тип поломки, которую не могут исправить неавторизованные сервисные центры — сломанная кнопка Touch ID. И все исключительно из соображений безопасности.

Итог

В целом основная проблема для всех неавторизованных центров заключается в том, что Apple жестко контролирует поток ремонтных комплектующих. Многие сервисы и рады бы закупать комплектующие напрямую у Apple, но компания просто не дает этого сделать.

Философия ремонта Apple весьма тоталитарна, а местами даже напоминает диктатуру. Но такова эта американская компания. Если вы выбрали iPhone или Mac, будьте добры, ремонтируйте его официально. В противном случае, делайте все на свой страх и риск.

Если вы хотите заниматься ремонтом продукции Apple, пройдите платное обучение, получите сертификат качества и работайте. В противном случае, ищите детали самостоятельно и отказывайте в ремонте особо проблемных поломок из-за ограничений.

Для Apple индустрия послепродажного ремонта — это еще один глобальный рынок, которой дает компании немалую прибыль. Сперва компания искусственно создала условия монополии, а затем предложили пользователям в прямом смысле слова страховать приобретенные устройства. Что скажешь: любишь кататься, полюби и сани возить.