Fortnite теперь можно запустить на любом Android-смартфоне

Fortnite в настоящее время доступен лишь небольшой группе смартфонов, в числе которых и аппараты компании Samsung. Однако ситуация изменилась. Пользователь XDA с никнеймом Quinny899 опубликовал установочный файл Fortnite с отключенной проверкой смартфона. Таким образом, поиграть в неё теперь может любой желающий.

Игра, установленная с помощью модифицированного APK-файла будет думать, что ваше устройство не что иное как Galaxy Note 9. Поэтому в игре следует изменить настройки графики в соответствии с возможностями вашего железа.

Кроме того, вы не сможете установить игру, если ваш процессор не поддерживает инструкции arm64-v8a, а также если смартфон имеет менее 3 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, Epic Games оснащает каждую копию Fortnite цифровой подписью, поэтому скачивая игру таким образом, вы рискуете получить заблокированный аккаунт.

Fortnite использует защиту Safety Net и требует, чтобы функция ADB была активна. Поэтому установочные файлы, предсавленные ниже, также позволят читерам обойти защиту. Ниже представлены несколько версий установочных файлов.

Первая версия (нормальная)

APK-файл без проверки железа смартфона, GPU, RAM, но не представляет игре ваш смартфон как Note 9. Данный APK-файл будет работать только если у вас имеется инвайт (приглашение). Игра меньше зависает.

Вторая версия (NS)

APK-файл без проверки железа смартфона, GPU, RAM, защита Safety Net отключена. Вы рискуете получить бан.

Третья версия (Note 9)

APK-файл без проверки железа смартфона, GPU, RAM, игра думает, что вы являетесь счастливым обладателем Galaxy Note 9. Риски: лаги и перегрев.

XDA-Developers